Ana Morodan este un cunoscut influencer din România și chiar a avut și o emisiune la TV. Ea a fost implicată recent într-un scandal, după ce a fost prinsă băută la volan și sub influența unor substanțe interzise.

Polițiștii au plasat-o în arest pentru 24 de ore, dar și sub control judiciar pentru 60 de zile. De asemenea, ea este cercetată în trei dosare penale.

Numită și ”Contesa digitală”, Ana Morodan spune că lua zilnic pastile, de fiecare dată când ieșea în oraș, pentru a-și ține anxietatea sub control. Tot ea a mai spus că nu își aduce aminte momentul în care s-a urmat pentru a doua oară la volanul mașinii sale.

”Sunt o fată foarte norocoasă, pentru că m-a iubit Dumnezeu și nu am lovit pe nimeni. Sunt singura care va suporta consecințele acțiunilor ei și nu am adus niciun fel de vătămare niciunui alt om. (…) Pentru mine, privarea de libertate de 24 de ore a fost șocul realizării că ești captiv în tine, practic.

Ajunsesem (n.r. în trecut) să mă duc la pastile, când trebuia să ies undeva, pentru că anxietatea mea era atât de mare încât nu mai puteam să o controlez. (…) Recunosc, ajunsesem să mă duc și să iau pastile de fiecare dată când trebuia să mă duc în oraș, de fiecare dată când trebuia să mă întâlnesc chiar și cu trei oameni”, spune ea.

Ana Morodan spune că a luat calmante înainte de a se urca la volan

Vedeta a mai spus că substanțele pe care le-a consumat nu erau interzise. Ea a explicat că a aluat calmante înainte să se urce la volan, subliniind că nu își amintește băutura alcoolică pe care a consumat-o.

”E foarte important, totuși, să înțelegem că am luat niște calmante și că alcoolul era foarte puțin în sânge, pentru că băusem nu mai știu ce, dar puțin. Era 0,05 %, am înțeles că e mai puțin decât o bere sau ceva de genul ăsta. (…) Să ne calmăm, că nu am luat substanțe. (…) A fost o perioadă pentru mine în care eu chiar am crezut cu adevărat că aceste lucruri (n.r. pastilele) chiar o să mă ajute să fiu bine, numai că după ce le trecea efectul nu era bine”, a continuat Ana Morodan.

Potrivit click.ro, Ana Morodan a povestit că simțea din nou nevoia să ia aceste pastile și că pentru o perioadă de timp chiar a considerat că acestea o vor face să se simtă mai bine.