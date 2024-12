Bărbatul a primit o amendă de 1.000 de lei din partea autorităților. Incidentul a avut loc în tramvaiul 9, care circula în direcția CUG. Potrivit relatărilor martorilor, bărbatul, aflat sub influența alcoolului, a început să lovească cu bastonul în ușile tramvaiului.

Vatmanul a oprit vehiculul în stația CUG1 și a blocat ușile pentru a încerca să discute cu bărbatul, în timp ce călătorii au asistat speriați la cele întâmplate.

Adriana, o călătoare prezentă în tramvai, a povestit că, inițial, zgomotele produse de bărbat păreau neimportante, dar situația s-a agravat rapid. Ea a declarat că bărbatul încerca să deschidă ușile cu forța pentru a ieși din tramvai, iar la un moment dat chiar a încercat să sară pe geam. Un alt pasager i-a închis însă geamul, împiedicându-l să escaladeze situația.

„Pe la ora 18:30 eram în tramvaiul 9, prin Podu Roș, în direcția spre CUG. De acolo a urcat mai multă lume, ca de obicei, însă nu era nimic ciudat. Pe drum am început să aud niște zgomote, cineva lovea în tramvai, însă era mult mai în față, nu am acordat prea mare atenție.

Eu trebuia să cobor în stația CUG 1. Când am ajuns în stație, am dat să apăs pe butonul de pe ușă, dar nimic. Nu știam ce se întâmplă. Atunci am auzit scandalul din fața tramvaiului.

Vatmanul blocase ușile pentru toată lumea și a început să se certe cu un călător. Era un bărbat de peste 50 de ani, cu un baston în mână, care lovea în ușă cu el. Astea erau, de fapt, zgomotele pe care tot le auzeam”, a spus Adriana, conform BZI.