Amendă 5.000 de lei pentru cei care nu depun declarația privind beneficiarul real pentru firme. Aceasta a redevenit obligatorie

Așadar, ministrul Economiei a scris pe rețeaua de socializare că declarația de beneficiar real pentru firme a redevenit obligatorie. Acesta o consideră inutilă, având în vedere că statul deja cunoaște informațiile din declarație. Claudiu Năsui mai spune că discuțiile care ar fi trebuit să fi fost purtate săptămâna trecută au fost amânate din cauza unor parlamentari. Acum, el promite că va duce această temă în coaliție.

Ministrul a mai spus că, până când va fi eliminată, declarația de beneficiar real pentru firme trebuie depusă. Cei care nu depun declarația riscă o amendă de 5.000 de lei.

„A redevenit obligatorie inutila declaraţie de beneficiar real pentru firme la care statul deja deţine informaţiile. Ca de obicei, a intrat în vigoare fără ca statul să prevadă că termenul de depunere e în câteva săptămâni şi că o să genereze o mare bătaie de cap pentru antreprenori. Şi fără să introducă un termen alternativ pentru această depunere. Aşa cum v-am promis, săptămâna trecută am încercat să introducem un amendament prin care să eliminăm din nou declaraţia de beneficiar real. Din păcate, unii parlamentari au cerut amânarea discuţiilor. De aceea, săptămâna aceasta ducem problema în coaliţie. Sperăm să reuşim să ne convingem colegii să aplicăm modelul austriac şi în România. Adică să facem ce făceam şi în Legea 108/2020. Statul să nu mai ceară anual antreprenorilor români declaraţii cu informaţii pe care le are deja. Până atunci, însă, dacă nu se depune declaraţia acesta, amenda este de 5.000 de lei”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Ministrul Economiei a mai scris că istoria din spatele declarației de beneficiar real arată cât de ușor crește birocrația și cât de greu este să scapi de ea. El a explicat pe îndelete cum s-a ajuns în această situație în ceea ce privește declarația de beneficiar real pentru firme.

”Conform unei directive a Uniunii Europene, statul român are obligația de a menține un registru central cu beneficiarii reali ai firmelor din România. Directivele sunt obligatorii, dar felul cum statele decid să le implementeze este la latitudinea statelor membre. La noi, statul alege de obicei să implementeze directivele în modul cel mai dur mod posibil.

În 2019, statul a ales să implementeze această directivă în cel mai draconic mod posibil: să ceară fiecărei întreprinderi românești o declarație pe propria răspundere cu date pe care le are deja la registrul comerțului, iar asta în fiecare an, chiar dacă nu se schimbă nimic. Deși statul avea datele, a preferat să le mai ceară încă o dată. Pentru că, de ce să fie responsabilitatea și munca unui funcționar, când poate fi a contribuabilului? Așa a apărut declarația de beneficiar real.

În teorie, fiecare firmă trebuia să o depună chiar din anul 2020. Vestea bună a fost atunci că am reușit să trecem Legea 108/2020, care a scutit marea majoritate a firmelor de această birocrație inutilă. Legea făcea parte din ceea ce s-a numit pachetul de debirocratizare și transparentizare.

Ca să rămânem în cadrul european, am aplicat o soluție care exista deja în alte țări, anume în Austria. Pentru a ușura povara birocratică asupra mediului privat, statul austriac se uita direct în baza de date a registrului comerțului și putea prelua datele. Fix această soluție am implementat-o și pentru România.

Nu o să scriu acum de discuțiile politice pentru a trece această lege. Faptul că ea a venit de la USR a fost cel mai mare dezavantaj. Dar despre asta, probabil altă dată. Totuși, am reușit să o trecem și salvăm timp și efort pentru sute de mii de antreprenori.

Ce trebuia totuși să facă guvernul? Să notifice Comisia europeană de această lege. Aici intervine prima problemă.

Deși legea a fost promulgată pe 3 iulie 2020, guvernul nu a notificat Comisia Europeană despre ea. Dimpotrivă, la 21 iulie 2020, guvernul a notificat Comisia Europeană că a transpus directiva complet, cu toate actele normative relevante de transpunere, dar n-a spus nimic de Legea 108/2020. Nici până acum nu înțelegem de ce guvernul a ales să procedeze astfel.”, precizează ministrul.