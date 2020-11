Am ezitat să scriu despre cazul Coliban pentru că îmi era simpatic omul. Mi-am dat însă seama că e de datoria mea să o fac, din două motive:

1) Am soclul moral de pe care să mă exprim. În 2011, imediat după ce am organizat primul bac corect de după 1989 am fost victima celei mai mari calomnii (probabil) din politica românească, legată de diplome: trustul securistului Voiculescu a prezentat un document făcut în fotoșop spunând că am picat bacul în Franța. Cu toate că în mai puțin de 12 ore am demonstrat falsul, foarte puțini oameni mi-au luat apărarea, timorați de forța mediatică a trusturilor securistului Voiculescu.

2) E o ocazie propice pentru a le răspunde acelor minți înfierbântate, care uită că întâlnesc aceiași oameni când coboară scara ca atunci când o urcă: în campania de la locale, cunoscând fix nimic despre campania din Brașov, am scris candid că îmi place mult cum s-a dezvoltat Brașovul și, chiar dacă nu am nicio afinitate personală cu dl. Scripcaru, l-aș vota. Atât mi-a trebuit: cred că doar postarea în care am spus adevărul despre Tudor Gheorghe mi-a adus atâtea înjurături abjecte. Am fost șocat de poliția gândirii pe care useristoplusiștii păreau să o dorească.

Așadar:

1) falsul arată caracterul domnului Coliban. A știut că a fost exmatriculat dar a scris că a absolvit. Dl. Coliban fiind un star, USRPLUS nu poate să tacă. Așadar tăcerea USRPLUS și lipsa oricărei acțiuni punitive anulează sloganul “O Românie fără hoție“. E simplu: oricum am da-o, dl. Coliban a furat, oricât de simpatic ne-ar fi.

2) Modul în care și-a asumat furtul e cel mai bun și onorabil din câte avea la dispoziție. A se vedea, în contrast, cât de josnic a procedat T. Paleologu când s-a dovedit că a mințit în CVul oficial de la Camera Deputaților scriind că e “conferențiar titular“ când el nu era deloc așa ceva. Am vizionat pledoaria dlui Coliban și sunt convins că omul nu doarme noaptea din această cauză. Cred că va fi cel mai aprig verificator al acestor aspecte pe viitor.

Care e soluția onorabilă:

În mod optim (asta aș face dacă aș fi în situația dlui Coliban) își dă demisia spunând că nu vrea un mandat câștigat pe minciună și ar recandida la noile alegeri. Sunt convins că ar câștiga (l-aș susține), dar dincolo de asta ar deveni un reper moral pentru România. România caută în primul rând, și încă nu a găsit, repere morale, nu doar primari buni: Scripcaru a fost unul din primarii buni. Făcând un asemenea gest ar rezolva și problema partidului și cu siguranță ar aduce un plus la parlamentare.

Dacă dl. Coliban nu face asta, USRPLUS trebuie fie să îl excludă, fie să renunțe la sloganul “O Românie fără hoție“. Vulnerabilitatea e maximă, pentru că alegătorii USRPLUS sunt exigenți, și nu mă îndoiesc că prejudciul va fi major.

Îmi pare foarte rău că s-a întâmplat asta, dar reamintesc ce am spus în 2011 când am fost calomniat:

“dacă nu facem nimic, trusturile securistului Voiculescu vor putea spune despre orice copil merituos al României că e un falsificator“.

Nu credeam că va veni momentul în care să spun

“dacă USRPLUS nu face nimic, de acum înainte copiii României vor crede că furând titluri universitare poți deveni mare politician“.

Dar asta e realitatea rece pe care inacțiunea USRPLUS în acest caz ne obligă să o constatăm. Romanticilor, cărora li se îmbujorează obrazul când votează și care cred în povești politice cu zâne și Feți-Frumoși, nu vreau să le iau jucăria, dar îi invit totuși să continue să citească povești dacă vor să nu fie dezamăgiți.