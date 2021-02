Alimentul care îngrașă mai mult decât zahărul. Medicul nutriționist Mihaela Bilic a postat pe pagina sa de Facebook un nou mesaj referitor la ce alimente ar trebui reduse din dieta zilnică a oamenilor.

Aceasta a precizat că mierea este un aliment care îngrașă mai mult decât zahărul pentru că are anumite molecule pe care corpul uman le absoarbe fără niciun consum energetic, arată medicul nutriționist Mihaela Bilic.

“Mierea ingrasa mai tare decat zaharul

Desi este perceputa drept un produs cu valente exclusiv pozitive, in realitate mierea reprezinta o “capcana dulce”. Dincolo de miturile legate de miere in ceea ce priveste sanatatea, as vrea sa va atrag atentia asupra impactului ei asupra siluetei.”, notează medicul nutriționist.