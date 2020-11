O importantă țară vine cu o inițiativă șoc. Populația, convinsă să mănânce cât mai mult zahăr. Este vorba de India, care este cel mai mare consumator mondial de zahăr. Aici există o adevărată campanie pentru a-i convinge pe oameni să consume mai mult zahăr, transmite Bloomberg, citat de Agerpres.

Fabricile de zahăr din India consideră creşterea consumului drept o modalitate pentru a reduce supraproducţia cronică, care provine şi din stimulentele acordate cultivatorilor de trestie de zahăr din zonele rurale. Din cauza costurilor ridicate de producţie, India are dificultăţi în a-şi vinde zahărul pe piaţa mondială fără subvenţii la export.

Pentru a-şi diminua stocurile, producătorii de zahăr au demarat o campanie online pentru a creşte consumul intern, campanie care implică workshopuri şi webinarii unde o gamă largă de experţi, de la nutriţionişti şi endocrinologi, până la medici şi experţi în sănătate publică, fac schimb de expertiză.

„Zahărul este sursa preferată de combustibil pentru creier, energie musculară şi fiecare proces natural asociat cu funcţionarea corectă a celulelor corpului”, susţine Asociaţia producătorilor de zahăr din India, potrivit căreia caloriile din zahăr sunt la fel cu caloriile din orice alt aliment şi că doar atunci când caloriile nu sunt arse adecvat creşte greutatea corpului.

Consumul de zahăr în India a stagnat la 19 kilograme per capita pe an, comparativ cu o medie globală de 23 de kilograme. Dacă consumul per capita în India ar urca până la media globală, cererea internă ar urma la 5,2 milioane tone pe an, susţine Sudhanshu Pandey, un oficial din conducerea Ministerului Alimentaţiei. Aceasta ar diminua surplusul, ar diminua vânzările externe şi ar permite guvernului să facă economii prin reducerea subvenţiilor la export.

În anul agricol 2019-2020, India, al doilea mare producător mondial de zahăr, a exportat o cantitate record de 5,65 milioane tone de zahăr, graţie subvenţiilor generoase la export, care sunt criticate de Australia, Brazilia şi Guatemala.