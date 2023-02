În România, vaccinarea antigripală este „totuşi” redusă, iar pentru a stopa o epidemie şi mai ales consecinţele asupra persoanelor vârstnice, ar trebui vaccinate „cam 3,5 milioane” de persoane, a declarat sâmbătă ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila.

„La gripă, pentru că am avut doi ani de pauză, am avut măsurile pentru COVID. Acestea ne-au protejat şi de gripă şi circulaţia virusurilor gripale a fost mult mai redusă în ultimii doi ani, inclusiv în emisfera sudică În momentul de faţă, circulaţia virusurilor gripale a găsit o populaţie care nu se mai întâlnise de vreo doi ani cu aceste virusuri, deci imunitatea colectivă generată de trecerea prin boală era scăzută – la gripă nu este imunitate de lungă durată -, iar vaccinarea în România este totuşi redusă. Am vaccinat şi anul trecut şi anul acesta cu 1,5 milioane de doze, cam ăsta a fost nivelul de acceptabilitate. Ca să putem, de exemplu, să stopăm o epidemie, şi mai ales consecinţele asupra persoanelor vârstnice, ar trebui să vaccinăm în România cam 3,5 milioane de persoane (…), deci cel puţin dublu. Acum doi ani s-a cumpărat o cantitate de 2,5 milioane de doze de vaccin şi nu s-au folosit decât 1,5 milioane – vorbim de vaccinul antigripal”, a precizat Rafila, la Prima TV.

Rafia: Mă vaccinez absolut în fiecare an

Ministrul a explicat şi motivul pentru care bolnavii de gripă se simt mult mai rău decât cei care au COVID.

„Între timp, infecţia cu coronavirus, din punct de vedere al simptomatologiei, s-a schimbat într-un mod favorabil. Formele produse de tulpina Omicron, chiar de aceste subvariante care sunt circulate în momentul de faţă, în general, sunt forme uşoare şi vedem lucrul ăsta (,..). În spitale avem foarte puţine persoane internate, iar la terapie intensivă avem în jur de 30, la nivel naţional. E clar că, odată cu creşterea transmisibilităţii noului coronavirs, a scăzut foarte mult patogenitatea şi a devenit o viroză banală”, a punctat acesta.

Alexandru Rafila a menţionat că se vaccinează antigripal în fiecare an.

„Eu m-am şi vaccinat, nu numai că recomand, mă vaccinez absolut în fiecare an. Şi în anii pandemici şi în acest an, m-am vaccinat şi eu şi mi-am vaccinat şi familia, inclusiv copilul, cu vaccin gripal sezonier”, a afirmat el.