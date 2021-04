Mai e exact, Alexandru Rafila susține că toate datele primite de la Ministerul Sănătății generează o confuzie fără precedent, iar oamenii nu mai știu ce să creadă. El a adăugat că nu înțelege calitatea lui Vlad Voiculescu și nici dacă s-a autodenunțat sau nu.

Totodată, profesorul Rafila se întreabă cine face testarea, în contextul în care tot ce ține de sănătate publică aparține Ministerului Sănătății. Acesta a mai menționat că nu a văzut lucruri coerente în ultima perioadă.

„Datele pe care le primim de la Ministerul Sănătăţii creează confuzie teribilă. Oamenii nu mai ştiu ce să creadă. Eu nu am inteles daca Vlad Voiculescu era ministrul Sănătăţii sau era o persoana din exterior care aducea la cunostinta oamenilor diverse fapte grave? Ambele platforme la care face referire erau sub jurisdictia lui. Nu am inteles, s-a autodenunţat? În mod evident această ieşire aparută după destituirea lui demonstreaza ca nu e serioasa treaba.

Cine face testarea? Toate treburile care tin de sanatate publica, de testare, tin de Ministerul Sănătăţii. Dânsul vorbeşte despre lucrurile astea ca si cum ar fi in afara Ministerului Sanatatii. Treaba Ministerului Sănătăţii în momentul de fata este sa gestioneze pandemia. Lucruri concrete nu am vazut”, a declarat senatorul PSD la România tv.

Anunțul făcut de Vlad Voiculescu

Reacția lui Alexandru Rafila vine după ce Vlad Voiculescu a declarat că a descoperit diferențe în raportările morților de Covid-19 la nivelul mai multor spitale. Mai exact, acesta preciza că există două platforme care raportează aceste informații, iar una dintre ele a atras atenție foarte mult.

Este vorba despre platforma care raportează doar spitalele, unde numărul deceselor este semnificativ mai mare decât numărul deceselor din platforma în care raportează toată lumea.

„Constați o problemă, constați urgența și stabilești cine o să se ocupe de ea. Există două platforme, o platformă în care raportează doar spitalele și o a doua în care raportează și spitalele, și medicii de familie, prin DSP-uri. Ceea ce ne-a sărit în ochi este că numărul deceselor în platforma în care raportează doar spitalele este semnificativ mai mare decât numărul deceselor din platforma în care raportează toată lumea.

La Spitalul Colentina diferența este de sute, peste 500, și la spitalul ROL 2, acea unitatea militară din curtea Spitalului Ana Aslan sunt diferențe. Cineva nu a raportat cum trebuie sau rezultatele nu au fost validate cum trebuie. Principala responsabilitate este la Institutul Național de Sănătate Publică”, declara Voiculescu la Europa FM.