Ministrul Sănătăţii Alexandru Rafila a declarat sâmbătă, că primul spital regional va fi inaugurat cel mai probabil în anul 2027. Ministrul a spus că primul spital va fi spitalul de la Iaşi, la scurt timp după acesta urmând a fi terminat şi cel de la Floreşti, din judeţul Cluj.

Primul spital regional din România

„Când am venit la minister, erau în stadiile de stand-by, în luna noiembrie 2021, şi aveam doar studiile de fezabilitate făcute. Aici, la studii de fezabilitate, stăm bine, avem o istorie lungă cu studii de fezabilitate.

Am terminat cu studiile de fezabilitate şi am reuşit să finalizăm licitaţiile pentru proiectul tehnic, e deja mult mai complex decât studiul de fezabilitate. La Iaşi am terminat, urmează în curând Cluj, se face la Floreşti, lângă Cluj spitalul regional. Iar cel de-al treilea, care se la finaliza în acest an proiectul tehnic, durata de realizare este de un an de zile prevăzută pentru proiectele tehnice, la Craiova.

Părerea mea este că primul dintre ele va fi gata în 2027. Probabil cel de la Iaşi, urmat în scurt timp de cel de la Cluj”, a spus Alexandru Rafila.

De asemenea, Alexandru Rafila a mulțumit echipei de la Ministerul Sănătăţii care a deblocat marile proiecte de investiţii care nu funcţionau, referindu-se la centre de mari arşi, sau centre de radioterapie în marile oraşe din ţară.

Alexandru Rafila nu va candida la alegerile prezidențiale

Ministrul Sănătăţii Alexandru Rafila a mărturisit, sâmbătă, că n-a avut niciodată de gând să candideze la alegerile prezidenţiale din 2024.

”Nu pot să vă spun, pentru că nu am contribuit cu nimic nici la momentul în care eram inclus în aceste sondaje, nici la momentul în care nu mai sunt inclus în aceste sondaje. În România, în momentul în care nu te mai include cineva într-un sondaj, nu te mai întreabă nimeni de candidatura la prezidenţiale.

Am spus întotdeauna că eu nu am o ţintă în acest sens, sunt foarte relaxat, vreau să-mi fac bine treaba acolo unde lucrez. Întotdeauna când în sondaje apar numele unor oameni, care sunt pe primul sau pe al doilea loc cu doi sau trei ani înainte de alegeri, niciodată acei oameni nu vor candida la alegerile prezidenţiale”, a spus Alexandru Rafila.