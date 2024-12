Alexandru Muraru, deputat PNL, a explicat vineri, în cadrul unei declarații la Parlament, cum partidul său a acceptat că formațiunea politică cu cel mai mare număr de voturi și mandate are dreptul să nominalizeze prim-ministrul. Acesta a subliniat că, în cadrul negocierilor, nu au fost discutate încă numele candidaților, dar a vorbit despre Crin Antonescu ca posibil candidat pentru funcția de președinte al României.

Deputatul PNL a declarat că preocuparea principală a fost formarea unei coaliții guvernamentale. Acesta a menționat că au avut loc discuții preliminare și întâlniri pentru a stabili un calendar pentru negocieri, dar și despre măsurile economice care urmează să fie adoptate.

În cadrul discuțiilor recente, Alexandru Muraru a menționat că nu s-au purtat discuții despre nume în interiorul coaliției, iar scopul principal este formarea unei guvernări stabile.

”Preocuparea numărul unu este aceea de a forma această coaliţie”, a declarat el. A fost abordat și calendarul negocierilor și urgența învestirii unui guvern până la sfârșitul lunii ianuarie.

Referitor la retragerea neașteptată a lui Marcel Ciolacu din negocierile pentru formarea guvernului, Muraru a recunoscut că anunțul a fost surprinzător.

Alexandru Muraru a reafirmat că PNL a fost un factor echilibrant în discuțiile din coaliție.

”Nici nu ne-am retras, nici nu am pus condiţii”, a menționat el, adăugând că discuțiile s-au concentrat pe programul de guvernare, fără a se pune accent pe atribuirea de funcții.

Muraru a comentat și pe marginea declarațiilor lui Marcel Ciolacu, considerând că unele au fost scoase din context.

”Nu s-a discutat despre persoane şi noi am acceptat acest lucru, că partidul care are cel mai mare număr de voturi şi cel mai mare număr de mandate are acest atribut de a face o nominalizare pentru funcţia de prim-ministru. Nu am discutat despre niciun nume”, a declarat deputatul PNL.