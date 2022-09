Ministrul de Externe din Rusia, Serghei Lavrov, a făcut, miercuri, o declarație publică din care s-a înțeles că Republica Moldova ar fi următoarea țintă a armatei ruse. În prezent, Rusia încearcă să destabilizeze regimul politic de la Chișinău prin lansarea unor scenarii legate de regiunea autonomă Găgăuzia, situată în apropierea graniței cu România.

Serghei Lavrov a susținut, miercuri, că Guvernul de la Chișinău „nu-și dorește un dialog direct cu Tiraspolul” și că „mizează pe o soluționare nediplomatică a conflictului”. El a promis că „va face totul pentru a proteja populația rusofonă din Moldova și Transnistria”.

„Să nu uităm că în Moldova, pe lângă Transnistria, mai este și Găgăuzia, care la fel își dorește un statut separat. Găgăuzia are deja elemente ale unui statut aparte. Consider că autoritățile moldovenești vor acționa corect, dacă vor renunța la jocurile geopolitice pe care le impun occidentul și se vor gândi la interesele cetățenilor, care locuiesc acolo cot la cot”, a declarat, miercuri, Serghei Lavrov.

La scurt timp, a venit și prima reacție a președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu. Aceasta a spus, din nou, că regimul politic de la Chișinău își dorește să rezolve conflictul din Transnistria „pe cale pașnică”. Maia Sandu a anunțat, totodată, că va merge în Găgăuzia pentru a discuta cu protestatarii nemulțumiți. (Transnistria este o regiunea separatistă pro-rusă din Republica Moldova.)

„O să merg și o să discut cu ei. (…) Sunt oameni care merg la protest pentru că nu sunt de acord cu anumite lucruri, pentru că sunt supărați pe creșterea prețurilor și asta este firesc. Dar sunt anumite intenții, anumite personaje care, din păcate, fac jocul altor state, în cazul dat, al Federației Ruse.

Și asta deja este mai complicat, pentru că noi trăim în Republica Moldova, indiferent dacă suntem în Găgăuzia, dacă suntem la Chișinău, la Bălți sau la Ungheni, și toată lumea trebuie să respecte această țară, și toată lumea trebuie să respecte legile acestei țări, nu să promoveze interesele unui stat străin în detrimentul intereselor Republicii Moldova. Și aici trebuie să fim foarte atenți, să ne amintim că asta este țara noastră și trebuie să fim patrioții acestei țări.

Am zis de mii ori că ne dorim rezolvarea conflictului transnistrean pe cale pașnică, deci riscurile nu sunt de la Chișinău, nu Chișinăul a atacat o țară vecină, ci Rusia. În momentul în care Ucrainei i se întâmplă acest lucru e firesc să ne întrebăm în ce măsură ne putem apăra. (…) Moldova respectă neutralitatea. Să nu ne lăsăm manipulați de discursul din Transnistria sau din partea politicienilor pro-ruși de la Chișinău sau de la Moscova.

Moldova este neutră în continuare, noi respectăm neutralitatea, Constituția noastră nu ne interzice să avem Armată Națională. (…) RM e o țară pașnică și va rămâne în continuare. Noi nu vom ataca pe nimeni”, a explicat Maia Sandu, în cadrul unui interviu acordat postului de radio Vocea Basarabiei, după noua solicitare de dialog primită de la Tiraspol. (al treilea municipiu ca mărime din Republica Moldova, capitala autoproclamatei Republici Moldovenești Nistriene)

Maia Sandu le-a amintit cetățenilor moldoveni de interesul pe care îl are Rusia față de regiunea autonomă din sud-vestul Republicii Moldova, motiv pentru care a anunțat că va merge personal la Comrat. (oraș cu statut de municipiu, capitala regiunii autonome Găgăuzia din Republica Moldova. Orașul este situat în sudul țării vecine.)

Vă amintim că, săptămâna trecută, mai mulți lideri pro-ruși au lansat scenariul propagat de Guvernul de la Moscova despre amenințarea României la adresa Republicii Moldova. De altfel, Găgăuzia a anunțat că „va cere ajutorul Rusiei și Turciei de teamă că Republica Moldova va fi cucerită de România”.

Lavrov hinted to the Moldovans that their country is next on the list to invade.

He promised „to do everything to protect the Russian-speaking population of #Moldova and Transnistria.” pic.twitter.com/jPbD3yu35G

— NEXTA (@nexta_tv) August 31, 2022