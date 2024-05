Tehnologia 5G reprezintă o revoluție majoră care redefinește modul în care privim și folosim tehnologia, spune Cristin Popa, director executiv al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM).

Acesta a participat într-un workshop specializat, unde a subliniat că România are un proiect de țară dedicat transformării digitale.

Referindu-se la tehnologia 5G, el a evidențiat că aceasta nu se rezumă doar la viteză. El a adăugat că în toate sectoarele industriale suntem încă în faza incipientă. Potrivit lui, infrastructura actuală va servi drept fundament pentru dezvoltarea ulterioară a aplicațiilor și platformelor tehnologice.

De asemenea, reprezentantul ANCOM a adus în discuție și aspectul Inteligenței Artificiale.

Comisia Europeană a propus un proiect de lege pentru Inteligența Artificială încă din 2021. Recent, acest proiect de lege a fost adoptat, adoptând o abordare centrată pe gestionarea riscurilor, pentru a asigura că sistemele de inteligență artificială utilizate sunt sigure, transparente și, în principal, supuse controlului uman.

Comisia Europeană a prezentat, de asemenea, recomandări privind principalele direcții pentru motoarele de căutare și marile platforme, în ceea ce privește riscurile asociate Inteligenței Artificiale Generative.

Popa a remarcat că, evident, influența alegerilor pentru Parlamentul European a avut și ea un rol în adoptarea acestor măsuri.

În continuare, Claudia Nicolae, director general al Agenției Naționale de Presă AGERPRES, a evidențiat că absența din peisajul tehnologic viitor este echivalentă cu a fi marginalizat.

Inovațiile tehnologice viitoare sunt esențiale pentru evoluția mass-mediei.

Am încercat să mergem către latura tânără, am dezvoltat NFT-uri, am încercat să promovăm materiale utilizând Inteligenţa Artificială, pentru că, până la urmă, a nu fi în piaţa tehnologică de viitor înseamnă a dispărea.

„Am încercat, de-a lungul timpului, ca în Agenţia Naţională de Presă să mergem către beneficiarii care nu vin particular pe site-ul agenţiei, să citească ştirile. În acest mod am dezvoltat tot felul de particularităţi tehnologice, inclusiv cu Institutul de Cercetare în Informatică.

Ea a menționat că Agenția Națională de Presă reprezintă atât unul dintre cei mai importanți beneficiari ai tehnologiei. Este, de asemenea, și principala sursă de informație.

„Particularitatea AGERPRES, faţă de celelalte medii de stat din România, vine cu un aport de informaţie. Suntem principalul beneficiar de tehnologie şi principalul furnizor de informaţie, în acelaşi timp.

În decursul istoriei am pornit de la Telex, a trebuit să parcurgem foarte rapid toate etapele tehnologice care au venit odată cu modernizarea şi odată cu parcursul evoluţional în România şi am ajuns la un moment în care am păstrat cât am putut de mult informaţia curată, obiectivă.

Am ajuns într-o stare defensivă şi încercăm să contracarăm „fake news”-ul, să contracarăm informaţia falsă şi, mai nou, să contracarăm „deep fake”-ul. Iar aici, fără tehnologie sunt 100% convinsă că jurnalistul nu va putea face faţă”, a susţinut Claudia Nicolae.