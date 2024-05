Ciolacu a subliniat că prin digitalizarea și introducerea inteligenței artificiale, ANAF va putea să facă față mai eficient riscurilor fiscale și să optimizeze procesele de colectare a veniturilor. Mai mult, premierul a evidențiat că aceste eforturi de modernizare au început să dea rezultate, cu încasări mai mari din TVA înregistrate deja.

Premierul a adus în discuție faptul că România a rămas în urmă în ceea ce privește digitalizarea ANAF și gestiunea datelor fiscale, făcând referire la lipsa de date și informații necesare pentru interpretarea riscurilor fiscale. Ciolacu a subliniat și eforturile guvernului de a adopta tehnologii moderne pentru gestionarea eficientă a administrației fiscale și pentru a asigura colectarea corespunzătoare a veniturilor la bugetul de stat.

„Peste tot în lume există un soft de risc, dar noi n-aveam date, ce să interpretăm? România n-avea nicio dată. De 33 de ani, veneau pe la dumneavoastră prin emisiune şi minţeau că fac digitalizarea ANAF-ului. Ne-am apucat de ea, am început să avem informaţii. Avem zeci de miliarde introduse în sistem”, transmite Ciolacu.

Marcel Ciolacu a subliniat progresele în reducerea deficitului bugetar și necesitatea unui nou acord cu Uniunea Europeană pentru stabilitatea investițiilor.

„După alegerile europarlamentare, mai mult ca sigur după constituirea noii Comisii, va fi o discuţie la ECOFIN. Noi suntem singurul stat din Uniunea Europeană care are un angajament luat în ceea ce priveşte deficitul, deoarece am avut un deficit de 9,2%. N-am văzut pe nimeni ţipând când un inconştient a dus România la un deficit de 9,2%, cel mai mare, cred că din istorie (…) Cine a făcut? Îl ştiţi la fel de bine ca şi mine. Toată lumea a spus că o să fie un dezastru, o să fie şase virgulă (…) Am ajuns la un deficit, după ultimele socoteli, de 5,6%. Mai mult ca sigur că vom închide în jur de 5% deficitul şi vom avea un nou acord cu Uniunea Europeană. Discuţiile sunt dacă va fi pe cinci ani sau pe şapte ani, astfel încât să nu putem opri investiţiile pe care le avem în acest moment”, a mai transmis Ciolacu.