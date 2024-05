Dorin Mateiu, milionarul despre care s-a scris că ar avea o relație cu Simona Halep, a făcut a negat că ar exista o poveste de dragoste între ei.

După un mariaj eșuat cu Toni Iuruc, care a durat aproximativ un an și s-a încheiat în 2022, Halep părea că nu-și mai găsește fericirea în brațele altui bărbat. Recent, însă, fanii sportivei au început să speculeze că aceasta ar avea un nou iubit, după ce Simona Halep a postat pe Instagram mai multe fotografii cu buchete de flori, fără a dezvălui sursa acestora.

Speculațiile s-au intensificat odată cu apariția unor fotografii realizate de paparazzi, în care tenismena este văzută la o terasă alături de Dorin Mateiu, un milionar în vârstă de 57 de ani, cunoscut sub supranumele de „Regele Mezelurilor din Transilvania”. Aceste imagini au stârnit rapid discuții în mediul online, fanii întrebându-se dacă Dorin Mateiu este noul iubit al celebrei jucătoare de tenis.

Deși presa a speculat despre o posibilă relație romantică între cei doi, Dorin Mateiu a negat zvonurile, afirmând că el și Simona Halep sunt doar prieteni. De asemenea, omul de afaceri a precizat că el a fost cel care a invitat-o în oraș pe sportivă.

„Ne-am întâlnit de mai multe ori și am considerat că putem discuta despre multe lucruri” „Suntem cunoștințe. Asta pot să spun. Și-a luat apartament la Rahmaninov acolo, ne știm de acolo. O relație amoroasă, de cuplu? Doamne ferește! Exclus așa ceva. Eu am invitat-o în oraș. De ce? Pentru că am vrut să vorbim. Ne-am întâlnit de mai multe ori în acel complex și am considerat că putem discuta despre multe lucruri. Nu neapărat de afaceri, dar nici despre ce se scrie acolo. E o tâmpenie, o prostie, dar, în fine, așa a apărut”, a spus Dorin Mateiu pentru prosport.ro.