Se speculează că Simona Halep ar avea o nouă relație. Ea a fost surprinsă alături de milionarul român Dorin Mateiu. Omul de afaceri este cu 25 de ani mai în vârstă decât campioană. El a fost fotografiat alături de Halep pe terasa unui restaurant.

Conform dezvăluirilor făcute de presă, se pare că sportiva ar avea o relație cu milionarul român Dorin Mateiu de peste un an și jumătate. La vârsta de 57 de ani, Mateiu deține investiții în imobiliare și în industria alimentară. El are deja o relație și un copil. Presa spune însă că, acum, acesta împarte momente romantice cu Halep.

Simona Halep pare să aibă o relație discretă cu Mateiu, potrivit Mediaflux. Afaceristul este cunoscut și ca „regele mezelurilor din Transilvania”. Ar avea o avere estimată la 70-76 de milioane de euro. El se află pe locul 110 în topul celor mai bogați români, conform Revistei Capital.

Dorin Mateiu are deja o familie stabilită în Dubai, unde locuiește cu concubina sa și copilul lor, conform mediaflux.ro. Se pare că întâlnirile dintre Halep și Mateiu sunt păstrate în secret, departe de ochii lumii. Cei doi au fost văzuți călătorind în mașinile lor personale, unul în urma celuilalt.

Interesant este că, atunci când călătoresc împreună, Halep preferă să stea pe bancheta din spate, evitând scaunul din față. Deși sunt vecini în același bloc din București, cei doi ies din casă la ore diferite. Cu toate acestea, se așteaptă unul după celălalt în mașini în parcarea lor, mai scrie site-ul citat.

Simona Halep și Dorin Mateiu au fost surprinși ieșind la restaurant, fie în timpul zilei, fie luând cina în cartierul miliardarilor. De asemenea, cei doi par să își petreacă serile târzii la vila milionarului român din Otopeni. Relația ar fi început încă de la finalul căsătoriei Simonei Halep cu Toni Iuruc.

Potrivit surselor, relația dintre Halep și Mateiu ar fi extrem de discretă. Paparazzii au surprins imagini în care Simona Halep se afla pe bancheta din spate a mașinii, în timp ce Dorin Mateiu făcea cumpărături la Piața Băneasa. Ulterior, cei doi au mers la un fast-food și s-au îndreptat spre vila milionarului român din Otopeni.

Dorin Mateiu, fostul proprietar al companiei Elit și acționar majoritar la Alba Mall, are o concubină oficială. Ea se numește Anca Pârvu și are 37 de ani. Cei doi au împreună un copil de 15 ani.

Conform Prosport, dovezi concrete lipsesc, iar interpretările sunt subiective. Cu toate acestea, există surse care susțin că Mateiu și jucătoarea de tenis au fost observați împreună în diverse orașe ale lumii, inclusiv Dubai sau Miami. Unii chiar spun că cei doi s-ar fi cunoscut acum aproximativ 8 luni.

Reacția milionarului este cea mai relevantă în acest caz.

„Suntem cunoștințe. Asta pot să spun. Și-a luat apartament la Rahmaninov acolo, ne știm de acolo. O relație amoroasă, de cuplu? Doamne ferește! Exclus așa ceva.

Eu am fost cel care a invitat-o. De ce? Pentru că am simțit că vrem să discutăm. Ne-am întâlnit de mai multe ori în acel complex și am considerat că avem multe subiecte de discuție.

Nu doar despre afaceri, dar nici nu a fost despre ce se speculează. Este o prostie, o aberație, dar, în fine, așa s-a întâmplat”, a declarat milionarul pentru ProSport.