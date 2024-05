Simona Halep a revenit pe zgură după doi ani de absență la „Trofeul Clarins”, de la Paris, un turneu de 125 puncte WTA, ce se dispută în Paris, Franța. Halep a jucat bine în primul set, cu McCartney Kessler, pe care l-a și câștigat cu 7-5.

Din păcate, în al doilea set, românca a fost nevoită să abandoneze, la 3-1 pentru americancă.

Dacă trecea de Kessler, românca ar fi evoluat în turul doi împotriva învingătoarei dintre favorita turneului, Emma Navarro, și o jucătoare venită din calificări.

După cum se știe, tot la Paris, Simona Halep și-a trecut în cont două Roland Garros-uri. Primul la junioare, în anul 2008, când a învins-o pe românca Elena Bogdan, scor 6–4, 6–7, 6–2 și la senioare în anul 2018, unde a trecut în trei seturi de americanca Sloane Stephens, scor 3–6, 6–4, 6–1.

Este demn de precizat și faptul că Simona a pierdut alte două finale în capitala Franței. În 2014, în fața jucătoarei de origine rusă, Maria Sharapova, cu scorul de 6–4, 6–7, 6–4. În 2017, Halep a cedat în trei seturi în fața letonei Jelena Ostapenko, scor 4–6, 6–4, 6–3.

Simona Halep talks about how happy she is to be in Paris and how she hopes to play well at the tournament this week as she has in the past. pic.twitter.com/0AChuqzE3L

— Romanian Tennis (@WTARomania) May 12, 2024