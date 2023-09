Lanţul de supermarketuri Lidl din Marea Britanie a emis o alertă de rechemare urgentă pentru dulciuri vândute sub marca „Paw Patrol” din cauză că pe ambalajele lor era indicat un site web care avea „conţinut explicit nepotrivit pentru copii”, relatează Le Figaro.

Este vorba despre pachetele care conţin mini-biscuiţi cu unt, biscuiţii Choc Chip Biscotti, batoane Yummy Bake cu mere şi batoane Yummy Bake cu zmeură.

Cutiile se vindeau sub marca Paw Patrol, un cunoscut personaj de desene animate. Produsele au fost retrase de la vânzare la sfârşitul lunii august, iar clienţii au fost îndemnaţi să returneze produsele la cel mai apropiat magazin Lidl pentru o rambursare completă.

Motivul este acela că linkul de internet de pe ambalaj, care trebuia să ducă la site-ul producătorului, ducea de fapt la un site cu conţinut pentru adulți.

„Lidl recheamă produsul de marcă menţionat mai sus deoarece am fost informaţi că URL-ul furnizorului de pe spatele ambalajului a fost compromis şi direcţionează utilizatorul de internet către un site al cărui conţinut nu este potrivit pentru copii”, a precizat Lidl într-un comunicat de presă.

Lidl a anunțat că a lansat o anchetă și a decis retragerea produsului de la rafturi. Un afiș public de rechemare este postat în magazine și îi îndeamnă pe clienții să nu viziteze URL-ul, despre care au spus că este „compromis” și „nu este potrivit pentru copii”.

„De îndată ce acest lucru a fost adus în atenția noastră, am lansat imediat o investigație cu furnizorul care deține URL-ul și am retras articolul de la vânzare. Ca măsură de precauție, am emis, de asemenea, o rechemare publică”, a declarat un purtător de cuvânt al Lidl.