Anchetatorii au descins acasă la familia Luizei Melencu. Mama Luizei, Monica Melencu, a fost citată marţi la Poliția Caracal. Oamenii legii i-au cerut să meargă acolo pentru prelevarea de noi mostre ADN, însă femeia nu s-a conformat.

Monica Melencu a refuzat însă să dea noi probe ADN şi lansează o serie de acuzaţii fabuloase: ea spune că anchetatorii vor să planteze probe pentru a declara decesul Luizei, chiar dacă nu există un cadavru. Mama Luizei nu crede că fata ei a fost ucisă, aşa cum a declarat Gheorghe Dincă, şi crede că a fost victima traficului de persoane.

Acum, Monica Melencu este citată pentru ziua de joi la DIICOT. Femeia a spus că, pentru moment, decizia ei este luată, respectiv nu va da probe noi și nu va semna: „Până vom ajunge la București să vedem despre ce este vorba. Pentru moment, decizia e finală: nu dau și nu semnez”.

În plus, primele teste ADN efectuate ar fi relevat o situaţie surprinzătoare. După efectuarea testelor ADN ale părinților Luizei Melencu, pentru a fi comparate cu probele descoperite în pădurea de lângă Caracal, anchetatorii ar fi descoperit că tatăl fetei nu este tatăl ei biologic.

”Asta sună a șantaj din partea procurorilor. Eu am stat 20 de ani cu el și am doi copii. Dacă eu știu că e tatăl biologic al copilului, asta sună a șantaj. Eu am aflat de la televiziuni. Pe mine nu m-a sunat nimeni. Eu un alt test ADN nu fac”, a declarat mama Luizei Melencu la România TV.

