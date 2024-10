Prim-vicepreședintele Partidului Național Liberal (PNL) și europarlamentarul Rareș Bogdan a oferit recent perspective asupra strategiilor politice ale PNL în contextul alegerilor prezidențiale din România.

Într-o intervenție televizată la Realitatea PLUS, acesta a subliniat că PNL își dorește o despărțire de Partidul Social Democrat (PSD) și aspiră să creeze o majoritate de dreapta.

Rareș Bogdan a fost ferm în a sublinia că obiectivul principal este ca Nicolae Ciucă, prezidențiabilul susținut de PNL, să ajungă în turul doi al alegerilor, anticipând o mobilizare semnificativă în rândul electoratului de dreapta.

Rareș Bogdan a arătat încredere că Nicolae Ciucă, sprijinit de un partid solid și de calitățile sale de lider echilibrat, va intra în turul doi.

El a punctat că Ciucă este perceput ca un lider rațional, cu experiență în domeniul securității și relațiilor internaționale, și a reamintit aportul electoral recent al PNL de 2,4 milioane de voturi.

Din aceste considerente, Rareș Bogdan consideră că PNL va putea mobiliza suficient pentru a-l propulsa pe Ciucă în turul al doilea, estimând un scor de 25%.

Pentru Bogdan, crearea unei majorități de dreapta este crucială pentru PNL, menționând că o coaliție cu partide precum UDMR, „Forța Dreptei” și „Reper” ar putea aduce rezultatele dorite.

UDMR, de exemplu, este văzut ca un aliat ce ar putea contribui cu un scor de aproximativ 12-14%, sprijinind astfel o majoritate de dreapta care ar permite o abordare „reformistă și curajoasă” în politica românească.

„Este foarte clar că Nicolae Ciucă, datorită forțelor partidului și a calităților sale de lider – are studiile făcute la timp, este un om cu o meserie, este echilibrat, rațional, știe relații internaționale și chestiuni de securitate – va ajunge în turul al doilea. Plus că are un partid cu greutate, o armată în spate. Acest partid se mobilizează și a avut, în urmă cu câteva luni, 2,4 milioane de voturi. E imposibil să nu aducă spre Nicolae Ciucă până la 1,9 milioane de voturi. PNL, odată ajuns în turul 2, va scoate un scor de aproximativ 25%. Ne dorim ca UDMR să aducă un scor de 12-14%, iar „Forța Dreptei” sau „Reper” să ia parlamentari și să reușim să constituim o coaliție a forțelor de dreapta cu care să gândim reformist și curajos“, a spus Rareș Bogdan într-o intervenție video-telefonică la Realitatea PLUS.

Rareș Bogdan a exclus posibilitatea unei noi coaliții cu PSD, pe care o consideră dăunătoare pentru PNL.

El a afirmat că, deși au existat „lucruri bune” în cadrul colaborării actuale cu PSD, alianța a creat o problemă de percepție negativă atât în rândul cetățenilor din țară, cât și în diaspora.

În opinia sa, PNL are nevoie de o viziune clară și de o majoritate de dreapta pentru a implementa reforme autentice, criticând PSD pentru „incapacitatea de a gândi reformist”.

El a adăugat că, personal, nu va susține o colaborare viitoare cu PSD, fiind de părere că partidele de dreapta, precum USR sau „Forța Dreptei”, sunt mai aproape de valorile liberale și reformiste ale PNL.

„Cu toate păcatele lor”, a spus el, aceste partide gândesc într-o direcție mai apropiată de principiile liberale ale PNL, spre deosebire de PSD, cu care colaborarea ar însemna „o pierdere” pentru partid.

Rareș Bogdan a comentat și scenariile vehiculate în ultima perioadă, conform cărora George Simion, liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), ar putea ajunge în turul doi al alegerilor prezidențiale.

Rareș Bogdan a exclus această variantă, argumentând că Simion nu are experiența de lider necesară și că orientarea sa pro-estică nu este compatibilă cu interesul național.

Lipsa de experiență administrativă și absența unei implicări concrete în sprijinul Republicii Moldova sunt, în opinia lui Bogdan, factori care împiedică ascensiunea lui Simion în politica mare.

„Vă spun o chestiune clară: e imposibil ca Simion să intre în turul 2. El nu are o meserie clară, nu a condus nimic, are orientare pro-estică, nu a sprijinit niciodată Republica Moldova în cele mai grele momente. Simion nu e un lider de substanță, are o altă orientare la nivel geopolitic, nu cunoaște relațiile internaționale, nu a condus niciun chioșc, darămite un stat major al armatei sau un guvern, sau Ministerul Apărării Naționale. Simion nu are nicio șansă să intre în turul 2“, a spus Bogdan pentru Realitatea PLUS.