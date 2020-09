Preşedintele PNL Bucureşti, Violeta Alexandru, ministru al Muncii, s-a prezentat la vot și a precizat că a mers la alegerile locale de duminică pentru „un Bucureşti curat” şi cu gândul că a venit momentul să fie adusă competenţa în administraţie.

„Am votat şi m-am simţit puternică. M-am simţit puternică să lupt pentru un Bucureşti în care pilele nu mai sunt în fruntea administraţiei, ci acolo ajung oameni competenţi. Am votat pentru un Bucureşti curat, am votat pentru un Bucureşti în care să te poţi urca în autobuz şi să ştii că acolo este curat şi că ajungi la ora la care îţi propui. Am votat pentru un Bucureşti în care şcolile să aibă apă şi săpun, profesorii să nu mai fie umiliţi, să fie consideraţi cei care manipulează achiziţiile şi administraţia să-şi facă treaba furnizând tot ce au nevoie copiii şi cadrele didactice.

Am votat pentru un Bucureşti în care antreprenorii să respire un aer civilizat, să poată să-şi gestioneze afacerile aşa cum îşi doresc fără să se simtă umiliţi de administraţie, fără să-şi pună problema să plece din Bucureşti pentru că aici nu se pot asigura business-urile lor. Aceşti oameni sunt cei care creează locuri de muncă şi am votat cu gândul la ei pentru că ei sunt cei care asigură dezvoltarea Bucureştiului”, a afirmat Alexandru.

Ea a votat la o secţie de la Liceul „Alexandru Vlahuţă” din Capitală şi i-a îndemnat totodată și pe bucureşteni să se prezinte la urne

„Îi rog pe bucureşteni să meargă la vot, să aibă încredere. Se poate altfel, se poate mult mai transparent, se poate civilizat, se poate să ne facă plăcere să trăim în acest oraş”, a mai spus ministrul Muncii.

Nu toți candidații sunt la fel

Și vicepremierul Raluca Turcan, lider al PNL Sibiu, s-a prezentat la vot duminică dimineață. Aceasta i-a îndemnat pe români să iasă la vot duminică şi „să înţeleagă” că nu toţi candidaţii sunt la fel.

„Am votat astăzi încercând să ofer Sibiului şi judeţului Sibiu, oamenii potriviţi pentru un parcurs european şi cât mai prosper pentru fiecare locuitor. Sunt oamenii potriviţi pentru Sibiul viitorului. În acelaşi timp, uitându-mă la nivel naţional, (…) aş putea să spun că nu ne mai permitem experimente.

Îi îndemn pe români să meargă la vot, să cântărească bine, să privească în jur, să îşi ia soarta în propriile mâini şi să înţeleagă: nu sunt toţi la fel, sunt oameni care ştiu şi pot să dezvolte comunităţile. De asemenea, îi îndemn să nu îşi irosească votul, să nu facă experimente, să dea votul acelora care pot să aduce schimbarea, care pot să dezvolte comunităţile”, a susţinut Turcan, la ieşirea de la urne.

Totodată, aceasta a mai subliniat faptul că alegătorii din comunităţile sărace ar trebui să-i voteze pe acei candidaţi care pot să dezvolte acele zone.

„Sunt comunităţi întregi care au fost ţinute în sărăcie, doar pentru că oamenii aflaţi la decizie le puteau manipula mult mai uşor. Acolo trebuie făcută o schimbare, care să aducă în funcţii de demnitate publică oameni care îşi doresc să schimbe soarta comunităţilor, să atragă fonduri europene, să aducă investiţii, dezvoltare şi prosperitate pentru fiecare locuitor. Există o diferenţă uriaşă dintre comunităţile din România şi cei care au fost ţinuţi în sărăcie trebuie să privească spre comunităţile dezvoltate şi să înţeleagă faptul că se poate. Se poate în România, aducând oameni buni la decizie”, a spus preşedintele PNL Sibiu.

Raluca Turcan a fost însoţită la vot de preşedintele Consiliului Judeţean Sibiu, Daniela Cîmpean, candidat pentru al doilea mandat, şi de candidatul PNL pentru postul de primar al municipiului Sibiu, Adrian Bibu.

Sursă foto: INQUAM/Octav Ganea.