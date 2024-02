Liderii Uniunii Europene au aprobat un ajutor de 50 de miliarde de euro pentru Ucraina în cadrul summitului extraordinar desfășurat joi la Bruxelles.

We have a deal. #Unity

All 27 leaders agreed on an additional €50 billion support package for Ukraine within the EU budget.

This locks in steadfast, long-term, predictable funding for #Ukraine.

EU is taking leadership & responsibility in support for Ukraine; we know what is…

— Charles Michel (@CharlesMichel) February 1, 2024