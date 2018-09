AFIRMAȚIE: Doar așa poate Dragnea să părăsească funcţia de preşedinte al PSD

Aceasta a afirmat, în legătură cu acuzaţiile pe care primarul Capitalei i le-a adus preşedintelui PSD, că este posibil să fie blocaje în privinţa unor proiecte, dar refuză să creadă că ar fi puse de cineva din conducerea partidului.

"Liviu Dragnea poate să părăsească funcţia de preşedinte al partidului doar în urma unui Congres. Deocamdată, noi avem în statut următoarea prevedere, şi suntem cred singurul partid din România care are această prevedere: preşedintele este votat de toţi membrii partidului, toţi se prezintă la urne şi votează preşedintele. Când a candidat Liviu Dragnea a avut trei candidaţi şi data viitoare poate să candideze Liviu Dragnea şi să iasă sau să nu iasă. Dar lucrurile astea se fac într-un cadru organizat şi este bine să rămânem într-un cadru organizat, pentru că suntem partidul de guvernare al României, şi nu face bine niciun scandal, nu ne face bine că nu ne spălăm rufele în familie, că se fac acuzaţii de multe ori nefondate. Şi eu am fost primar şi am fost foarte ajutată de Liviu Dragnea. Dacă nu era el nu se făcea stadionul de la Craiova. Înţeleg că este foarte posibil să fie astfel de blocaje, dar în niciun caz nu cred că sunt puse de cineva din conducerea partidului, refuz să cred acest lucru", a explicat Olguţa Vasilescu, miercuri noapte, la Antena 3.

Ea consideră că reproşurile nu trebuie făcute în public şi că, în opinia sa, miniştrii ar trebui să iasă să spună dacă într-adevăr au fost blocaje.

"Mie îmi place foarte mult să mă exprim în interiorul partidului când am ceva de spus şi mi-am susţinut de fiecare dată punctul de vedere cu tărie, chiar dacă i-a nemulţumit pe liderii partidului, toţi. Niciunul dintre noi nu este perfect, toate lucrurile astea trebuie să ni le spunem între noi, dar din punctul meu de vedere nu cred că trebuie spuse în public, cel puţin nu într-o manieră care să ducă la rupturi iremediabile şi, mai mult decât atât, cred că avem obligaţia să spunem adevărul, ăla care este.

Sunt multe lucruri de care ea (Gabriela Firea nr) se loveşte ca primar, dar cred că toate lucrurile astea trebuie discutate între noi şi cred că miniştrii au obligaţia să iasă mâine sau poimâine să spună dacă au fost într-adevăr blocaje, pentru că Partidul Social Democrat este un partid al primarilor, pentru noi este foarte important ca primarii să câştige alegerile, nu mai vorbesc de Primăria Capitalei, care este perla coroanei. Eu nu cred că este cineva nebun în PSD, indiferent cum se cheamă el şi indiferent ce funcţie are, ca să blocheze un primar, pentru că în funcţie de rezultatele primarului se câştigă sau nu se câştigă alegerile generale, adică guvernarea", a mai precizat ministrul Muncii.