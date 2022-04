Afecțiunea de care suferă Lora! Artista a scos totul la iveală. Ce alimente nu mai are voie să consume

Într-un interviu oferit pentru click.ro, Lora a precizat că nu obișnuiește să țină diete, însă a scos la iveală faptul că a fost nevoită să renunțe la anumite alimente. Concret, artista nu mai consumă alimente cu gluten.

Ea a povestit că aceste alimente o făceau să se umfle, chiar dacă nu mânca. De când a renunțat la acestea, Lora spune că a început să se desumfle.

Artista a mai spus că acum ia suplimente de minerale și vitamine pentru ca completa lipsurile și că se simte extrem de bine.

”Nu (nu țin diete – n.r.). Am descoperit recent că am o intoleranță la gluten, de care nu am știut, dar de când evit să mănânc ce nu trebuie am început să mă desumflu, căci la un moment dat nu înțelegeam de ce mă umflu fără să mănânc.

Se pare că am o alergie la gluten. Completez cu suplimente lipsurile de minerale și de vitamine pe care le-am descoperit și mă simt mult mai bine”, a spus Lora.

Având în vedere că suntem în perioada Paștelui, artista a fost întrebată care este preparatul preferat de sărbători, iar ea a răspuns salata de boeuf.

”Salată de boeuf! Eu sunt genul care e obișnuit și cu piftia, răcitura! Am să fac răcitură și ouăle alea umplute cu pate de ficat”, a mai declarat vedeta.

Ce a făcut Lora de Paște

În cadrul aceluiași interviu, Lora a precizat că va petrece sărbătorile Pascale alături de fratele și iubitul ei. Artista a gătit împreună cu cei doi, apoi au fost la Înviere.

”Acasă, ca în fiecare an, voi găti cu fratele meu și cu iubitul meu și vom merge la Înviere și cam asta va fi”, declara artista înainte de Paște.

Ea a mai spus că îi este foarte dor de mama sa și că încearcă să nu îi uite vocea.

”Mama îmi lipsește cel mai mult! Mi-o amintesc tot timpul, încerc să o simt tot timpul lângă mine, îmi amintesc vocea ei și încerc să nu o las să dispară”, a mai spus Lora.