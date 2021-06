Adriana Bahmuțeanu îl critică pe președintele Klaus Iohannis, pentru lipsa de reacție și prezență după inundațiile care au făcut ravagii, în ultima săptămână, în multe zone ale țării.

“Nu vedeți că stă tot timpul ascuns în momentele mari și grave ale țării? Mai iese cu niște cizme de fițe, mai plantează un copăcel. Mai strânge gunoiul de pe nu știu unde, dar la sectorul 1 nu se uită. Numai așa, e pe invers…”, a spus Adriana Bahmuțeanu despre Klaus Iohannis, luni seara, în platoul emisiunii Subiectiv, de la Antena 3.

“Eu nu am văzut să iasă, să stea de vorbă cu oamenii, să îi încurajeze, mai ales în zonele acestea afectate. Nu îl interesează despre poporul român”, a adăugat Adriana Bahmuțeanu.

Klaus Iohannis a mers să strângă gunoaie de pe râul Argeș

Președintele Klaus Iohannis a mers pe 9 iunie, în localitatea Dărăști, județul Ilfov, pentru a lua parte la o campanie de curățenie pe malul râului Argeș. Șeful statului a declarat că oamenii trebuie să conștientizeze că marginea drumului nu este groapă de gunoi și a încurajat comunitățile locale să organizeze acțiuni de strângere a deșeurilor.

“Am venit ca să adunăm gunoaie, ca să adunăm gunoaie aruncate de concetățeni de-ai noștri care încă nu au înțeles, din păcate, că natura nu este groapă de gunoi. Pe drumul încoace, probabil ați observat, peste tot gunoaie, moloz la marginea drumului și cred că este momentul să o spunem foarte clar și apăsat. Trebuie să acceptăm cu toții că marginea drumului nu este groapă de gunoi, albia râului nu este groapă de gunoi.

Depinde de noi să avem grijă de mediul înconjurător. Și dacă cineva crede că faptul că locuiește în oraș nu are nicio legătură cu mediul pot să-l contrazic direct. Nu există viață sănătoasă fără un mediu sănătos. De aceea, trebuie să ne implicăm și nu, nu este suficient să ne enervăm dacă vedem o grămadă de gunoaie lăsată de cineva care atât a înțeles. Trebuie să facem ceva. Acest „să facem ceva” poate să aibă forma acțiunii de astăzi. Împreună cu voluntarii „Let’s Do It, Romania!”, astăzi vom aduna gunoaie aici, de pe malul Argeșului. Dar această acțiune – care este una foarte valoroasă și vreau să laud în mod expres și să apreciez această formă de implicare civică reprezentată aici de „Let’s Do It, Romania!” – este un exemplu.”, a declarat atunci președintele Klaus Iohannis.

