Adriana Bahmuțeanu a declarat la Antena Stars că relația dintre ea și Nikos Papadapoulos s-a încheiat. Prezentatoarea TV a precizat că lucrurile nu au mai mers așa că a trebuit să pună punct. Cu toate acestea, ea a spus că lucrurile s-au încheiat în termeni prietenești.

„Am hotărât să luăm o pauză. Deocamdată am decis să punem punct. Am rămas în relații bune, mai vorbim, dar doar atât. Nu a mers mai mult. În momentul când nu-ți convin niște lucruri, e mai bine să le spui. Eu nu cred în ciorba reîncălzită! E necesar măcar o dată pe an să vorbești cu partenerul, să vezi dacă mergi mai departe”, a spus aceasta.