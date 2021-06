Adriana Bahmuțeanu continuă seria dezvăluirilor în ceea ce privește tratamentul pe care i-l aplică fostul ei soț. Vedeta a povestit, la Antena Stars, că fiul ei cel mare a fost victima bullying-ului la școală, motiv pentru care a fost mutat la o altă unitate de învățământ. Problemele nu s-au oprit însă aici. În clipa în care s-a decis transferul celor doi copii, Bahmuțeanu nu a mai putut să-i vadă și a fost ținută la poarta școlii.

Potrivit propriilor declarații, fiul cel mare al celor doi s-a confruntat cu probleme și la școală. Aici el ar fi fost victima bullying-ului. Adriana Bahmuțeanu a mărturisit că situația era destul de gravă și în ciuda tuturor reclamațiilor pe care le-a făcut la conducerea instituției de învățământ, nu s-a luat nicio măsură.

“Însă ce să vezi, copiii mei fiind la o școală particulară, din cauza problemelor de bullying de la cea de stat. și băiatul meu a fost victima bullyingului în acea școală. Directoarea acelei școli de stat e la pușcărie acum și i-am făcut dosar penal.”, a spus Adriana Bahmuțeanu.

Adriana Bahmuțeanu a explodat: Autoritățile dorm

Ulterior, fiul cel mare cât și fratele lui mai mic au fost transferați la o altă școală. A fost aleasă o unitate privată de învățământ. Adriana Bahmuțeanu a povestit că acum situația este problematică pentru ea, după ce Silviu Prigoană ar fi vorbit cu conducerea instituției să nu îi permită accesul în interior, deși este mama celor doi copii care învață acolo.

“Nu i-am văzut deloc. Fostul meu soț care a rămas blocat într-o anumită etapă și nu acceptă. Eu nu am acces la acea școală. Le-am făcut notificări. Eu am preferat să închid scandalul ca să nu le fac rău copiilor, pentru că sunt plictisiți de judecător. Nu îmi pot vedea copiii pentru că fostul soț încă îmi face șicane: zice că sunt la școală și că nu poate să mi-I dea, la școala privată nu mă primesc pentru că nu vrea el. Eu stau la poarta școlii și nu mă primește nimeni. Am primit un raport. I-am amenințat cu datul în judecată, dar autoritățile dorm. Protecția copilului nu mă ajută cu nimic.”, a povestit vedeta.