Mihaela, soția lui Silviu Prigoană, are doar cuvinde de laudă la adresa soțului ei, pe care îl consideră un om foarte ambițios și hotărât. Aceasta a se consideră o femeie împlinită, chiar dacă recunoaște că la început a fost nevoie să treacă împreună peste o serie de obstacole

Mihaela Prigoană a vorbit și despre mama lui Silviu Prigoană, la adresa căreia are doar cuvinte de laudă. Aceasta a spus că s-a înțeles foarte bine cu soacra ei încă de la început.

„Cred că Silviu semănă mai mult cu mama, dar are parte mult și de la tatăl lui. Tatăl lui este un om mai calm, își face timp să analizeze lucrurile. Silviu este mai vulcanic.

Eu, când am venit în 2015 la București și am venit acasă la Silviu, el era acolo împreună cu soțul ei și făceau niște controale medicale și când m-a văzut, am stat puțin, am povestit și mi-a spus un lucru pe care nu o să-l uit niciodată, niște cuvinte foarte frumoase: ‘Să știi că ai venit la bărbatul din cea mai albă pâine. Mi-ar plăcea foarte mult să rămâi aici. A fost o femeie foarte minunată”, a mai declarat soția omului de afaceri.