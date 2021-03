Doliu mare în România. A murit scriitoarea Aurora Cornu, prima soție a lui Marin Preda. Aceasta a încetat din viață la vârsta de 89 de ani. Decesul s-a petrecut , într-un spital din Paris.

Anunțul privind tragica veste a fost făcut duminică pe Facebook de jurnalista și poeta Cristina Hermeziu.

„S-a stins din viață, la Paris, scriitoarea Aurora Cornu. Pe pervazul din apartamentul ei de lângă Pont de l’Alma avea întotdeauna ofrande de la admiratori. Intrai și, o clipă, erai decepționat, florile tale aveau concurență. Am să pregătesc totuși un buchet de anemone, cele din amintirea cu fotograful Eli Lotar care i-a spus, atunci, în 1965, când voia să rămână la Paris, că orașul e scump , anemonele sunt scumpe”, a scris Cristina Hermeziu.

Aurora a ctitorit mănăstirea de la Cornu

Informația a fost confirmată pe Facebook și de Raluca Prelipceanu, membru al Asociației Internaționale de Istorie Culturală ISCH.

„O veste năpraznică pe care am primit o in aceasta noapte s-a stins intr-un spital din Paris Aurora Cornu, om de litere, poeta, fosta soție a scriitorului Marin Preda, dar si cea care a ctitorit manastirea de la Cornu și pe care am avut privilegiul să o cunosc”, a scris Raluca Prelipceanu.

Aurora Cornu s-a născut la 6 decembrie 1931, în comuna Provița de Jos, din județul Prahova. Ea a fost cea care l-a încurajat pe Marin Preda să publice romanul Moromeții. Cei doi au fost căsătoriți între 1955-1959 sau 1960. În această perioadă în care l-a încurajat să publice Moromeții. Manuscris l-a găsit într-un sertar.

Ce a făcut după divorțul de Marin Preda

După divorțul de marele scriitor, Aurora Cornu a dezertat în Vest, în timp ce era la festivalul de poezie din Knokke-Het Zoute, Belgia. Ea s-a stabilit în Paris, acolo unde s-a împrietenit, printre alții, cu emigranții români Mircea Eliade, Emil Cioran și Jean Parvulesco. Aurora Cornu și Emil Cioran. În 1970, joacă în filmul lui Eric Rohmer, „Le Genou de Claire“, nominalizat la Globurile de Aur.

Doi ani, mai târziu, la Londra, Aurora produce şi pune în scenă „Bilocation“. Este un film premiat la Psychic Film Festival New York. Între 1967 și 1978, a fost colaboratoare la programul literar de radio difuzat la Radio Europa Liberă de Monica Lovinescu și Virgil Ierunca.

Aurora s-a recăsătorit în Franța cu Aurel Cornea, un inginer de sunet de televiziune, român născut francez.