Adrian Năstase a fost invitat în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”. Fostul premier al României a răspuns la întrebări ce îi vizează întreaga carieră politică, dar şi la cele mai sensibile momente din viaţa de familie.

Trebuie menționat că acesta a fost condamnat pentru corupţie în două dosare importante şi a fost închis după gratii timp de 500 de zile.

Momente sensibile din viața personală

Adrian Năstase a răspuns la o întrebare controversată. A încercat acesta să se sinucidă cu adevărat?

„DA! A fost o tâmpenie, da, aşa am simţit atunci, pentru că mi s-a părut un gest de maximă umilinţă şi nu am acceptat atunci poveste asta. Sigur, mai târziu am privit diferit lucrurile, dar era un alt moment. Aici, de fapt, poliţistul care m-a împiedicat atunci să duc până la capăt gestul respectiv, deci îi datorez viaţa în mare măsură pentru că, practic el a blocat revolverul şi a introdus mâna, ne-am bătut acolo. Soţia mea şi acum păstreză costumul care e rupt la genunchi şi haina pătată”, a transmis Adrian Năstase, în timpul emisiunii de la Kanal D.

De asemenea, fostul demnitar a adăugat că a încercat să explice faptul că acest gest a fost real, dar au existat persoane care a pus la îndoială tentativa sa de sinucidere.

„Eu am explicat la un moment dat, câţiva idioţi au pus la îndoială gestul meu de atunci şi am, şi la mine pe blog şi am transmis şi prin nişte scrisori deschise unuia dintre cei care au dispărut dintr-o televiziune. Şi i-am pus să citească un drept la replică conţinând raportul medicilor legişti, pentru că vă daţi seama unii ar fi dorit să scoată din zona respectivă o explicaţie, iar altora le-am arătat semnele mele de pe gât şi nu este cazul să fac lucrul ăsta, acum privesc mai detaşat lucrurile.

Iar, în ceea ce priveşte chestiunile, cei doi medici au fost extraordinari, glonţul a trecut atunici la 2 milimetri de carotidă, iar Brădişteanu ştia, fusesem înainte la el, ştia că am o problemă de inimă. Cea mai bună dovadă este că imediat după ieşirea din închisoare am plecat în Franţa şi am făcut o operaţie prin care mi s-a pus un stent la inimă, pe care îl păstrez şi acum ca amintire a unei vieţi destul de agitate”, a adăugat Adrian Năstase.