În perioada sa de mandat, Adrian Năstase a promovat politici de modernizare a economiei și de combatere a corupției, deși guvernarea sa a fost și ea supusă criticilor legate de scandaluri de corupție și de gestionarea fondurilor publice.

Un aspect important al guvernării sale a fost axarea pe dezvoltarea infrastructurii și atragerea de investiții străine, care au contribuit la creșterea economică. De asemenea, a susținut reforme în educație și sănătate, cu obiectivul de a îmbunătăți standardele de viață ale cetățenilor.

Invitat în cadrul podcastului de vineri de pe canalul de YouTube „HAI România!”, fostul premier Adrian Năstase a vorbit despre politicile economice aplicate în timpul guvernării sale, referindu-se la echilibrul între majorările salariale și menținerea disciplinei bugetare, precum și la performanțele economice obținute în anul 2004.

„În momentul în care, spre exemplu, s-au cerut salarii mai mari, eu am spus: de acord, la bugetari, dar am spus cu condiția să reducem cu 30% numărul bugetarilor”, a declarat Năstase.

El a adăugat că „au crescut salariile, mai ales salariile mai mici, salariul mediu a crescut, au crescut pensiile de trei ori față de 2000”, subliniind totodată că nu își propune să prezinte toate cifrele, dar acestea au fost publicate și pot fi consultate.

Fostul prim-ministru a menționat și evoluția inflației în perioada guvernării sale, amintind situația din anii anteriori.

„În 1997 inflația era de 200%. În 2000, în timpul lui Mugur Isărescu, era de 40%. Am reușit să coborâm până la 9,9% inflația în 2004”, a punctat Adrian Năstase.

Referindu-se la indicatorii macroeconomici din ultimul an de mandat, Năstase a precizat că în 2004, creșterea economică a fost de 8,4%.

„Deficitul bugetar ajunsesem la 1,2%, 1,3%. Am lăsat în buget 1 miliard de dolari în plus pentru guvernul Tăriceanu.” Tot în acel an, exporturile ar fi crescut cu 70% față de anul 2000. „Pot să continui cu foarte multe cifre pe care le-am tot publicat de-a lungul timpului. Unii le-au citit, alții le-au uitat”, a completat el.