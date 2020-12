„Zilnic, Iohannis vă explică cine trebuie să câstige alegerile de duminică. Sper că ati inteles insă că lucrurile nu trebuie să se intâmple in felul ăsta!

Pentru a sublinia că nu e niciun pericol să mergeti la vot, inclusiv in zonele carantinate, numărul testelor a fost micsorat astfel incât si numărul infectărilor să scadă. Totusi, conform ultimei statistici zilnice, peste 200 de romani „s-au trezit morti” (am citat un clasic). Dar, sigur, „trebuie să moară oameni” ca să avem alegeri. Democratia lui Iohannis cere sacrificii…

Mi s-a părut senzatională povestea cu redeschiderea pietelor. Mi-a adus aminte de disperarea lui Ceausescu din ultima aparitie publică, atunci când a incercat să mituiască manifestantii cu 100 de lei.

In rest, rămâne cum am vorbit – deficit bugetar de 9%, deficit comercial de 18 miliarde de euro, datorii facute anul acesta, tot atâtea. Asa incât, cu Iohannis si guvernele lui ne asteaptă noi realizări de bunăstare si fericire. Asta ne confirmă si reprezentantul (incă) presedintelui Trump.

Si să nu uit, in legătură cu decoratiile. Anul trecut, Iohannis mi-a retras decoratia, după ce mă invitase la receptia natională. Anul acesta, in compensare, i-a acordat o decoratie consilierei ministrului Vela, care – am inteles – avusese ca performantă vanzarea, „cu pasiune” a detergentilor”, a scris Adrian Năstase pe blogul său.

Cum pot vota persoanele aflate în carantină sau izolare

Primarul general al Capitalei a transmis, într-o postare pe Facebook, că solicitările se pot face vineri la Biroul Electoral Municipal sau la Oficiile electorale ale sectoarelor, prin e-mail, fax sau pot fi depuse fizic prin intermediul unei alte persoane, iar sâmbătă, între orele 18:00 şi 20:00, doar la secţia de vot, prin depunere fizică prin intermediul unei alte persoane. Solicitanţii trebuie să transmită o cerere şi dovada carantinării sau izolării.

„Dacă sunteți carantinați sau izolați, puteți cere urnă mobilă astăzi sau mâine, astfel:

Fie în cursul zilei de ASTĂZI (vineri) la Biroul Electoral Municipal sau la Oficiile Electorale ale sectoarelor, prin e-mail, fax sau depunere fizică prin intermediul unei alte persoane.

Fie în cursul zilei de MÂINE (sâmbătă), doar între orele 18 și 20, doar la secția de vot și prin depunere fizică prin intermediul unei alte persoane. Trebuie să depuneți o cerere și dovada de carantinare sau de izolare.

Datele de contact (e-mail, fax, fizic) ale Biroului Electoral și ale Oficiilor Electorale sunt aici: parlamentare2020.bec.ro

În cerere se menționează: „Subsemnatul/a …, cu domiciliul …, adresa de carantinare / izolare …, CNP …, solicit urnă mobilă pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020. Atașez dovada de carantinare/ izolare”, și eventual Secția de vot apreciată ca fiind cea mai apropiată.

Am avut în această dimineață o ședință de organizare cu reprezentanții prefecturii și ai primarilor de sector, astfel încât toate persoanele carantinate și izolate să își poată exercită votul. Sunt aproximativ 35.000 pe persoane în această situație în București”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.