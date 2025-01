Fostul premier Victor Ponta și-a exprimat recent, într-o intervenție la RTV, hotărârea de a se lupta cu ceea ce el consideră a fi un sistem corupt și ostil intereselor naționale.

Într-un discurs marcat de un ton combativ, Ponta a afirmat că a fost mereu prezent și nu a dezertat, în ciuda dificultăților și atacurilor pe care le-a întâmpinat de-a lungul anilor.

„Eu sunt pregătit să mă lupt cu sistemul, ce să îmi mai facă? Că mi-au făcut destule. Eu am fost aici și nu am dezertat. Eu am avut șansa să fiu cunoscut și să vorbesc public, mulți nu au avut șansa aceasta”, a declarat Ponta, subliniind că își asumă un rol activ în confruntarea cu structurile pe care le consideră dăunătoare României.