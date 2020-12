Iohannis e foc și pară. O să elimine aceste pensii! E lovitura momentului

Fostul premier a scris, într-o postare pe blogul său, despre subiectul pensiilor speciale în contextul alegerilor parlamentare din data de 6 decembrie.

Postarea lui Adrian Năstase

„Liderul PNL, Florin Roman, a anuntat că, in prima săptămână după alegeri, viitorul parlament, controlat – conform anuntului făcut de Iohannis – de către reprezentantii liberali, va elimina pensiile speciale ale parlamentariilor.

Se spune insă că decizia conducerii liberale este mai complexă si că, la indicatiile lui Iohannis, după ce au citit Raportul Rise project referitor la pensiile speciale ale magistratilor, ar fi decis si eliminarea acestora. Argumentele au fost că pensia medie a unui parlamentar este de 5.800 lei, in timp ce pensia medie a unui magistrat este de 17.800 lei. In plus doar 758 de parlamentari primesc pensie specială, in timp ce numărul magistratilor cu pensie specială este de peste 11.000, ceea ce face ca bugetul anual pentru parlamentari să fie de 10 milioane de euro, in timp ce bugetul anual pentru pensiile magistratilor să fie intre 450-500 de milioane de euro.

Datele astea se pare că l-au enervat foarte mult pe Iohannis dar, pentru că se apropie alegerile si multi magistrati fac parte din birourile sectiilor de vot, nu a dorit să-i enerveze. Cu oarecare satisfactie s-a mentionat că si judecătorii de la CCR, asimilati cu magistratii, vor pierde si ei aceste pensii (dacă nu vor accepta impozitarea progresivă pe care o au pe masă!). Nu s-a discutat despre pensiile speciale/ocupationale ale militarilor.

Dar, se pare, că Iohannis si liderii liberali s-au mai enervat si cand au aflat că Rares Bogdan – foarte critic, de altfel, la adresa pensiilor speciale – in afară de faptul că are un salariu de 8000 euro lunar, va primi si o pensie specială, ca europarlamentar, de 4600 de euro pe lună, după un mandat de patru ani. In aceste conditii, surse din PNL spun că s-ar fi solicitat imperativ europarlamentarilor PNL să ceară la Bruxelles, eliminarea acestor pensii speciale pentru toti europarlamentarii, pensii care sunt plătite din banii nostri, ai tuturor”, a scris Adrian Năstase pe blogul său.