La mai bine de o lună de la reportajul realizat de Infofinanciar.ro în orașul Milișăuți din Suceava, acolo unde un pod traversat zilnic de zeci de mii de oameni nu este reparat de ani de zile, nu s-a întâmplat nimic. Șoferii stau în continuare zeci de minute la coadă să-l traverseze.

Mai mult, autoritățile române au reușit să facă o nouă gafă. Au trimis spre aprobare documentele greșite către Apele Române pentru a realiza o rută ocolitoare prin albia râului Suceava, lucru remediat de abia după câteva săptămâni de CNAIR, care doar a retrimis cererea, de data aceasta corectă. Până DRDP Iași va primi noul răspuns o va mai dura.

Toate greșelile făcute în ultima perioadă au reușit să prelungească cu luni de zile termenul inițial de finalizare a lucrărilor. Acestea trebuiau să fie gata până în luna mai a acestui an.

Între timp, exasperat de prostul mers al lucrărilor din zonă, un om de afaceri originar din Rădăuți, Adrian Homan, cu o avere estimată de Top 300 Capital la 50 – 60 de milioane de euro, a anunțat că este dispus să repare podul pe banii săi, ca apoi să îl doneze autorităților, în condițiile în care zona Bucovinei va avea o serie de evenimente importante în anul 2023, iar infrastructura deficitară din zona va crea probleme celor care vor să o viziteze.

Un milionar din Bucovina vrea să construiască podul din banii săi

Adrian Homan, unul dintre milionarii în euro ai României, spune că nu înțelege cum de acest pod nu este gata de ani de zile și oamenii sunt nevoiți să aștepte zeci de minute în perioadele aglomerate.

“Când am fost în weekend-ul ăsta acasă până la mama, că eu sunt din zona Rădăuți, am stat pur și simplu jumătate de oră la ca să trec podul acela, nu știu ce motive sunt și cine este de vină că nu se face. După cum vedem în China, autoritățile fac un spital de 5.000 de locuri într-o săptămână și noi nu suntem în stare să facem un pod care prevede demontarea unor grinzi, punerea grinzilor, turnată placă de beton și asfaltată. Să nu fiu răutăcios, dar asta ar dura o lună de zile.

Am înțeles că picioarele podului, să vorbim în vocabular, sunt făcute, sunt stabilizate, deci ar trebui doar grinzile desfăcute, puse alte grinzi noi și turnat beton și astfalt”, a explicat omul de afaceri pentru Infofinanciar.ro, vorbind despre podul din Milişăuţi, care face legătura între Suceava şi Răduţi.

Adrian Homan are o activitate de peste 25 de ani în domeniul construcțiilor, având mai multe proiecte de infrastructură mari, atât la nivel național, cât și internațional, prin companiile pe care le conduce, Technic Technostrade si Construcții SA. Cea din urmă este una dintre cele mai mari companii cu capital 100% românesc din domeniul construcțiilor, Construcţii SA având în spate o tradiție de peste 70 de ani în contrucții civile, industriale și infrastructură. Printre proiectele sale se numără Aeroportul NATO din Fetești, aeroportul din Brașov sau drumul ce leagă Râmnicu Vâlcea de Târgu-Jiu.

“Eu le pot face într-o noapte”

Omul de afaceri spune că deține una dintre cele mai mari firme din România în prefabricarea grinzilor de construcții și ar putea să facă grinzile necesare pentru pod într-o singură noapte, însă ar avea nevoie ulterior de 21 de zile pentru a se usca. Acesta promite că, dacă s-ar putea, în 2-3 luni ar termina podul și l-ar deschide.

“Eu dețin unele din intre cele mai mari firme din România în prefabricarea grinzilor de construcții, Construcţii S.A. Sibiu. Eu am cea mai mare linie de prefabricare de grinzi, eu le pot face într-o noapte. Ceea ce trebuie după aia este să fie lăsate să să se usuce cel puțin 21 de zile, dar eu în maxim 2-3 luni de zile aș face podul ăla, l-aș deschide”, a explicat omul de afaceri Adrian Homan.

Acesta a povestit că în anul 2023 în zona Bucovinei vor fi niște evenimente unice, mai ales în perioada verii unde în orașul Marginea, numit și orașul olăritului, există un festival foarte mare la care va fi invitată foarte mult lume, fiind vorba de fi zeci de mii de oameni.

Mai mult, în lunile următoare va fi inaugurată cea mai mare biserică penticostală din România și chiar din sud-Estul Europei, din orașul de graniță Vicovu de sus, investiție care se ridică la peste cinci milioane de euro.

“Ținând cont că este sunt niște biserici care se vor inaugura, este vorba de cea mai mare biserică penticostală din sud-estul Europei care depăsește 4.500-5000 de locuri , vor veni oameni din toată lumea, Canada, America, Europa, e un lucru unic în zona aia. Nu știu cum autoritățile vor putea debloca situația asta”, a mai transmis omul de afaceri.

De ce vrea Adrian Homan să construiască singur acest pod

Adrian Homan spune că nu are rețineri și face ceea ce promite, iar construcția podului din propriile fonduri ar face-o pentru el, ca să rămână cu “inima împăcată”. Mai mult, acesta spune că a încercat să ia legătura cu CNAIR-ul și cu autoritățile locale, dar nimeni nu a vrut măcar să discute acest subiect.

“N-am reținere, că nu pot să să spun ceva și să nu fac. Eu ca să rămân pentru mine cu inima împăcată l-aș face eu din banii mei proprii și l-aș dona instituțiilor care îl administrează, n-am nicio pretenție.

Dacă am posibilitatea să mi-l atribui eu direct, bineînțeles cu toată legislația și tot ce presupune, eu mi-l asum și îl fac până în luna lui mai cel târziu și îl predau autorităților. Eu am încercat să iau legătura cu CNAIR-ul, am încercat să iau legătura și cu autoritățile locale, toată lumea a fuge, zice că nu se poate. Deci nu înțeleg așa ceva. Eu le știu pentru că sunt din Bucovina și sunt la zi cu tot ce se întâmplă”, a mai spus Homan.

Adrian HomanApel către autoritățile din România

Pe acestă cale, omul de afaceri Adrian Homan a făcut un apel la adresa președintelui consiliului județean, Gheorghe Flutur și la adresa ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, pentru a primi susținerea necesară. Acesta garantează că până în mai ar putea să îl termine, asta dacă ar fi chemat “mâine” să înceapă lucrările necesare.

“Îl rog pe președintele Consiliului Județan, pe Gheorghe Flutur, dacă este de acord să mă susțină că eu îl fac din banii mei și îl predau autorităților. Dacă altcineva nu poate, ținând cont că sunt în zonă, n-am cum. Îl rog și pe ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, să mă susțină că pot să îl fac.

Îi dau garanția aferentă și eu până în luna lui mai le predau podul. Dacă mâine m-ar chema, eu nu zic până de Paște, l-aș termina. Ar fi ceva frumos, prea frumos să fie adevărat”, a completat afaceristul aflat în Top 300 Capital.

CNAIR, greșeală după greșeală privind podul de la Milișăuți

Luna trecută, CNAIR, prind DRDP Iași, a trimis către Administrația Bazinală de Apă (ABA) Siret din cadrul Apele Române o solicitare în vederea obținerii avizului pentru realizarea unui pod provizoriu la Milișăuți, dar aceasta a fost realizată greșit.

Astfel, ABA Siret transmitea către DRDP Iași că avizul de gospodărire a apelor emis în iunie 2021 pentru reabilitarea podului din Milișăuți este în vigoare, dar că avizul inițial a fost emis pentru soluția ce viza că lucrările se desfășoară cu trafic alternativ pe pod și că între timp au apărut modificări față de solicitarea inițială, respectiv înființarea unui pod provizoriu.

