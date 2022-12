Adrian Homan primește la Gala Premiilor Capital premiul pentru „Trei decenii de construcții durabile”. Evenimentul sărbătorește împlinirea a 30 de ani de la prima apariție în presa scrisă a ziarului Capital, în anul 1992, și aduce în prim-plan o ediție specială a revistei, „30 de ani de Capital”.

Construcții SA Sibiu, compania condusă de Adrian Homan, este una dintre cele mai vechi firme cu capital sută la sută românesc și una dintre firmele care are un istoric în construcții civile industriale și infrastructură de 70 de ani. Omul de afaceri are în spate o experiența administrativă în construcții de aproape 27 de ani, firma condusă de el realizând construcții importante în România, fie că este vorba de aeroportul Brașov, aeroportul NATO de la Fetești sau autostrăzi.

30 de ani de Capital

„Sunt foarte onorat să fiu în fața dumneavoastră. Așa este, de 3 decenii avem o afacere de familie, o afacere pe care și eu am preluat-o și o duc mai departe. Sper să trecem peste perioadele mai grele care ne așteaptă, să trecem cu bine iarna care vine. Să ajungem în anul 2023 cu prosperitate, liniște și fără momente grele. Vă mulțumesc frumos, să ne vedem la anul cu rezultate mai mărețe”, a spus Homan.

„Contextul socio-economic al ultimilor doi ani m-a determinat să imi regândesc prioritățile, să fiu mai prudent, dar totodată să continui dezvoltarea firmelor, investind în tot acest timp în utilaje de construcții, agabaritice, camioane, excavatoare, autogredere, buldozere, etc., valoarea acestor tranzacții ridicându-se la aproximativ 7 milioane de euro”, a continuat acesta.

Despre Adrian Homan

Adrian Homan este originar Rădăuți, Județul Suceava, însă, la momentul actual, locuiește în București. Printre valorile cele mai importante pe care antreprenorul le expune în afacerile sale, dar și în rândul angajaților săi se numără: corectitudinea, munca susținută, educația permanentă, loialitatea în echipă, respect în interacțiunile personale, încrederea și atitudine pozitivă. Homan deține mai multe companii în care investește încontinuu. Domeniile de activitate sunt producerea energiei regenerabile, agricultura, HoReCa și construcțiile.

Acesta este adept al învățării continue. Astfel, cei ani de criză pandemică, 2020, respectiv 2021, au fost unii plini de provocări, dar și reușite pentru antreprenor: „O reușită a fost faptul că am folosit întregul capital de experiență pentru a face față acestei perioade atipice, din toate punctele de vedere. Am valorificat fiecare oportunitate care s-a ivit și am gestionat-o cu atenție. Am învățat să transform greșelile în lecții, în vederea perfecționării. Acestea mă ajută să privesc succesul cu modestie și să rămân vigilent în atingerea obiectivelor prin absorbție de fonduri europene, investind în energie neconvențională, astfel, focusându-mă în ultima perioadă pe dezvoltarea lucrărilor cu panouri si parcuri fotovoltaice, pentru producerea energiei verde și a infrastructurii pentru gaze și distribuție de energie”, spune antreprenorul.

Homan are o activitate de peste 25 de ani în construcții. Antreprenorul este prezent în mai multe proiecte de infrastructură mari, atât la nivel național, cât și internațional, unde și-a perfecționat experiența, în țări cum ar fi Spania sau Franța, executând proiecte de mare anvergură. Valoarea acestor proiecte se ridică la zeci de milioane de euro. Companiile cu care s-a remarcat pe piață, Technic Technostrade si Construcții SA, au executat lucrări precum: Aeroportul Brașov, Aeroportul NATO din Fetești și au câștigat licitația pentru construirea autostrăzii „Suplacu de Barcău”.