Fostul ministru al Fondurilor Europene, Adrian Câciu, a abordat pe Facebook subiectul scăderii cu 45% a acțiunilor Tesla, care a stârnit speculații cu privire la o posibilă recesiune în Statele Unite. Câciu a subliniat că nu va permite „prostiei” să fie răspândită în România, făcând referire la „(h)analiștii financiari” care, deși nu au experiență în piețele bursiere, își dau cu părerea despre economiile globale. El a criticat astfel persoanele care au legat scăderea acțiunilor Tesla de o recesiune iminentă în SUA, susținând că „nu pot lăsa prostia să umble cu capul spart pe aici, prin frumoasa noastră Românie.”

„Să nu plictisim, zic, jocul pe bursă este o artă, nu e pentru toată lumea…iar, clar, nu este nici statistică și nici joc individual necorelat cu alte piețe financiare (incluzand crypto, mai nou)… Bun, tragedia de azi este că Tesla a scăzut cu 45%. Ahhh, nu o să mai înflorească caișii, probabil. Dar, (h)analiștii care ne spun cum vine clar recesiunea în SUA doar pentru că au scăzut acțiunile Tesla (și altele, dar scriu mai jos de celelalte) nu se uită cum au evoluat aceste acțiuni YoY(an la an) sau măcar semestrial și nici nu fac legătura cu eventuala capitalizare în crypto, urmată de vânzare pentru monetizare in stocks (buy low, sell high). Halal analize! Dacă s-ar fi uitat la evoluția Tesla, măcar an la an, ar fi văzut că sunt cu 49% mai sus față de acum un an, dar au avut un peak de peste 261% în octombrie-decembrie 2024, ceea ce a permis ca cei de la Tesla, Elon inclusiv, să câștige peste 70 de miliarde dolari net (scăzând devalorizarea ulterioară aferentă asanării valorizării prin vânzarea de acțiuni de către membrii board-ului)”, a declarat el.