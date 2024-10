Adrian Alexandrov spune că a întâlnit-o pe Elena Udrea pentru prima dată în 2015. Totuși, nu a avut curajul să o abordeze la momentul respectiv, potrivit omului de afaceri.

Din fericire pentru ei, s-au întâlnit din nou, după câteva luni, la o sală de fitness, unde fostul ministru era o prezență constantă. Totuși, nici atunci nu au avut ocazia să interacționeze direct.

Partenerul fostului ministru a făcut mai multe dezvăluiri în cadrul podcastului moderat de Bursucu.

„Eu prima dată am văzut-o pe Elena în 2015. Era o conferință, ceva teme legate de politică. Acolo am văzut-o live prima dată, în rest, așa cum o vedeam cu toții la televizor (…) Nu am interacționat, că era sala plină. Ea vorbise acolo, eu atunci o văzusem pentru prima dată live. Pe urmă, în 2016, aici începe să fie un pic povestea amuzantă… (…) Mergeam în a doua parte a zilei la sală și auzisem că ea venea dimineața la sală. Acolo veneau foarte multe persoane publice (…) Nu ne întâlnisem cât am fost eu acolo o perioadă, dar într-o seară, intră Elena Udrea în sală”, a declarat Adrian Alexandrov, în podcastul lui Bursucu.