Dan Andronic a analizat dedesubturile scandalului de la Bruxelles dar și acuzația de “hărțuire sexuală” care planează asupra lui Mihai Tudose. El a arătat că hărțuirea sexuală este o acuzație gravă, greu de combătut și care invariabil produce victime de ambele părți.

„Este o situație omni-prezentă și care trebuie tratată cu atenție și empatie. Cu atât mai mult cu cât procedurile sunt complicate și presupun o trecere prin experiențe traumatizante.

Văzând cât de serios sunt tratate acuzațiile de acest tip, atunci când s-a declanșat seria de articole referitoare la un posibil caz de hărțuire sexuală în Parlamentul European în care erau implicați români, consultându-ne asupra oportunității preluării, am preferat să așteptăm câteva zile.

Pentru că era vorba de un fost prim-ministru al României, Mihai Tudose și de o acuzație adusă de o sursă anonimă. Venită, așa cum reieșea din primele informații, din partea unei foste asistente a europarlamentarului”, a scris Andronic într-un amplu editorial publicat în evz.ro.

Să inviți pe cineva să joace șah, nu este un act de seducție

El a subliniat că o temă actuală în Parlamentul European a fost adoptată o rezoluție MeToo care vorbește exact despre acest subiect. Andronic a amintit acuzațiile lansate de „Florina” la adresa fostului premier.

„Având o mulțime de prieteni la Bruxelles, printre europarlamentari și asistenți, am încercat să aflu care este realitatea, pentru că ceva suna ciudat. Nu exista nici un moment, din cele relatate de Florina, în care Mihai Tudose să iasă din sfera situațiilor de viață. Să inviți pe cineva să joace șah, nu este un act de seducție, după cum să duci o carte nu poate susține o acuzație de hărțuire, în condițiile în care nu s-a creat un abuz în care să se depășească sfera unor relații prietenești.

Ideea că parlamentarii și asistenții lor mănâncă la prânz sau seara împreună este o banalitate la Bruxelles, mai ales că vorbim despre oameni de aceeași naționalitate, care vorbesc aceeași limbă, care se găsesc într-un Turn Babel, în special la primul mandat.

Nici măcar Florina nu a spus că Mihai Tudose a atins-o în vreun fel, i-a făcut propuneri indecente, sau i-a condiționat cariera de un favor sexual. Ceea ce este clar, este că limbajul lui Mihai Tudose este extrem de colorat. Așa cum am constatat când am fost într-o deplasare în Orientul Mijlociu, pe vremea când era prim-ministru Victor Ponta. Sau la emisiunile în care l-am avut ca invitat”, a scris Dan Andronic.

Nu a fost o întâmplare că Florina a început să lucreze cu Mihai Tudose

El a ținut să menționeze că prezentarea făcută debutului relației profesionale – “Florina a căpătat o reputație bună între colegii de la Bruxelles, dar după alegerile din 2019 voia să treacă la următoarea etapă. În vara lui 2019 a primit însă un telefon de la un proaspăt ales, recomandat de o cunoștință, care i-a oferit un post ca asistent. Florina l-a refuzat. Bărbatul a insistat.”, este cel puțin incorectă.

„Florina fusese asistenta eurodeputatului pe al cărui loc venea Mihai Tudose, iar după cum știu toți cei care au lucrat la Bruxelles, este o practică obișnuită ca staff-ul celui pe care-l înlocuiești să fie preluat de noul venit. Deci nu a fost o întâmplare că Florina a început să lucreze cu Mihai Tudose. Iar cei care cunosc dedesubturile relației Ponta-Tudose pot aduce mai multe detalii acestei povești.

Apoi mai era ceva ce punea sub semnul întrebării construcția relației, așa cum a prezentat-o Florina”, a comentat jurnalistul.

În opinia sa, motivele pentru care Mihai Tudose a cerut desfacerea contractului de muncă al Florinei erau foarte grave. Potrivit lui Dan Andronic, o comisie de anchetă, care, este alcătuită din reprezentanți ai aparatului de lucru, nu din europarlamentari, a tras o concluzie clară, sub semnătura lui Amparo Rueda Bueso, șefa biroului de asistenți parlamentari din cadrul Secretariatului General.

„O decizie care s-a bazat pe o analiză profundă a pozițiilor ambelor părți, care a scos în evidență pierderea încrederii din cauza modului defectuos în care și-a îndeplinit atribuțiile, dedicare insuficientă la muncă și comportament pasibil de a aduce prejudicii de imagine europarlamentarului. O formulă tipic bruxelleză, dar din care putem înțelege foarte clar că nu a existat nici un moment vreo acuzație de hărțuire sexuală.

Pur și simplu erau doi oameni care nu se mai înțelegeau, susține șefa comisiei de anchetă. În documentul prezentat se menționează și faptul că Florina are dreptul să facă apel la această decizie, dar nu a făcut-o. Eram în ianuarie 2020”, se mai scrie în editorial.

Răspunsul la întrebarea de ce acum tot acest scandal

„Întrebarea logică este de ce la acel moment Florina nu a simțit nevoia să invoce o situație dificilă la muncă determinată de o hărțuire sexuală. Spune că i-a fost frică de influența pe care o avea Mihai Tudose la Bruxelles. Cred că a supraestimat-o, pentru că Mihai Tudose este la primul mandat de europarlamentar și nici nu a avut timp să învețe holurile, darmite jocurile de putere de tip bizantin care domină Parlamentul European.

Vorbește și despre lipsa de solidaritate a colegelor românce. Posibil, dar documentele din ancheta administrativă nu menționează nici cea mai mică întâmplare de acest tip. Fiind un om obișnuit cu rigorile de la Bruxelles, Florina era deja de 10 ani asistent parlamentar, ar fi avut cel mai bun moment și audiență pentru a pune lucrurile la punct. Există o comisie formată din trei europarlamentari care investighează acest tip de acuzații. Așa a lăsat loc la o mulțime de întrebări…

Înțelegând motivul invocat, am mers mai departe cu întrebarea – De ce acum? Întrebarea tipică atunci când vine vorba despre un scandal politic declanșat în România, în care ceea ce se vede, nu este ceea ce se întâmplă. Care trebui să fie completat de o a doua: Cui folosește?

Întrebând surse din zona politică, în special PSD, am găsit un sâmbure de scandal: Mihai Tudose este vehiculat ca înlocuitor al lui Florin Mihai Spătaru. Cine este? Spre rușinea mea nici eu nu știam, așa cum nu știți nici dumneavoastră. Este ministrul Economiei, pus de PSD. Un ilustru anonim din Galați, pupilul lui Dan Nica, fără vreo realizare majoră, dar care are tupeul de a ține numele consilierilor la secret. Doar despre secretara sa s-a aflat că are trei CA-uri plătite.

Cum se leagă toate aceste lucruri? Printr-o persoană care-și dorește cu ardoare ca Mihai Florin Spătaru să rămână ministru al Economiei. Care pare a fi în spatele întregului eșafodaj mediatic. Dar aici vom reveni, pentru a nu stânjeni prea mult rotația guvernamentală care nu se mai întâmplă odată…”, a scris Dan Andronic.