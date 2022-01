Într-un interviu acordat pentru news.ro, Simin Aysel Florescu, Managerul Spitalului de Boli Infecţioase Victor Babeş din Capitală a vorbit despre modul în care varianta Omicron afectează persoanele vaccinate.

Medicul spune că la persoanele vaccinate, infectarea cu Omicron se manifestă ca o rino-faringită clasică iar, cel puţin deocamdată, nu se ştie încă ce manifestări va da în cazul celor care nu sunt vaccinaţi.

Totodată, el a vorbit și despre situația persoanelor internate care au venit din străinătate. Medicul spune că jumătate dintre cazuri sunt cu varianta Omicron, iar numărul lor continuă să crească de la o zi la alta.

„Am avut internaţi pacienţi, deocamdată sunt mai mulţi dintre cei care au venit din străinătate, deci cazuri de import dar încep să apară şi cazurile locale şi la acest moment mai mult de jumătate din tulpinile celor internaţi sunt Omicron.

Deocamdată, sunt doar câteva zeci de pacienţi internaţi şi din aceştia încep să apară din ce în ce mai mulţi, dincolo de majoritate, cu suspiciune de Omicron, noi avem posibilitatea să facem un screening de variante în laboratorul nostru care ne indică ce este Omicron şi ce nu, cu mare probabilitate, noi rezultatul cert îl avem după secvenţiere, după o perioadă de nişte zile, poate chiar o săptămână două după care obţinem confirmarea sau nu, dar în cea mai mare parte se confirmă”, a spus medicul.

Ce simptome prezintă persoanele infectate

În ceea ce privește simptomele noii variante, medicul spune că în momentul de față este vorba despre simptome foarte simple, însă apoi apar și cele mai grave. El a adăugat că nu este o mare diferență spre deosebire de varianta Delta, însă o îngrijorare o generează faptul că multe dintre persoanele infectate sunt vaccinate.

Pe de altă parte, medicul spune că o prioritate o reprezintă cei nevaccinați și modul în care virusul se va manifesta la ei.

„Ca şi manifestări simple de boală deocamdată majoritatea sunt forme simple, necomplicate, dar încep să apară şi celelalte uşor, uşor. Nu e mare lucru diferit faţă de Delta, cel puţin deocamdată, doar faptul că mulţi sunt dintre cei care au fost vaccinaţi, vorbesc de călători, aceştia aveau obligativitatea de vaccinare şi au venit cu manifestări de infecţie de tract respirator superior, cu tuse, cu rinoree şi mai puţin cu alte manifestări severe, ca o rinită, ca o rino-faringită clasică deocamdată, repet, la cei care sunt vaccinaţi, cei care călătoresc. Rămâne să vedem cum se vor manifesta la populaţia nevaccinată, aici este marea noastră problemă”, a adăugat acesta.

Efectul variantei Omicron asupra persoanelor nevaccinate

Referitor la formele grave de Omicron, Simin Aysel Florescu precizează că nici până în prezent nu se știe dacă persoanele nevaccinate au forme grave datorită variantei Omicron sau nu.

El a subliniat faptul că în momentul de față, la spitalul pe care îl conduce, 5 cazuri de Omicron se regăsesc la Terapie Intensivă, însă nu este exclus ca numărul acestora să crească în continuare.

„La cei nevaccinaţi deocamdată nu avem o certitudine că formele grave sunt date de Omicron, urmează să vedem, sunt trimise la secvenţiere în mare parte, mai sunt forme grave care au venit, care au ajuns în terapie, încă nu ştim sigur dacă este Omicron.

În ATI acum sunt 5 cazuri din cele 9 paturi, un indicator nefavorabil este faptul că în toată această perioadă când numărul de pacienţi per total a scăzut foarte mult, terapia intensivă nu a putut fi închisă nicio zi, au fost în permanenţă cazuri acolo, doar de o săptămână a scăzut sub numărul maxim de cazuri, sub 9, dar în nicio zi nu am putut spune că am terminat cu cazurile grave şi putem şi noi să spunem că putem să închidem şi probabil că va fi din nou foarte rău”, a explicat Dr. Simin Aysel Florescu.