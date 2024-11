Luni seară, Dan Diaconescu a adus în fața publicului câteva momente de neuitat din carierele sale, rememorând discuțiile direct la obiect pe care le-a avut cu Elena Udrea și, surprinzător, cu fostul președinte al României, Traian Băsescu.

Dan Diaconescu a povestit cu amuzament despre un moment „fără menajamente” dintr-o emisiune TV în care i-a pus Elenei Udrea o întrebare care a lăsat audiența cu gura căscată: „Îl iubești pe Traian Băsescu?”. Răspunsul ei a fost unul neașteptat de sincer și direct: „Îmi place de Traian Băsescu ca om politic.” Asta da sinceritate, nu-i așa?

Discuțiile sale cu Elena Udrea erau mereu spontane și clare, fără ocolișuri. Aceasta, spre deosebire de mulți dintre colegii săi din politică, nu se ferea de subiectele delicate și își asuma, fără ezitare, pozițiile sale controversate. Din punctul său de vedere, aceasta a fost „singurul bărbat din politică” din perioada respectivă.

Dintre toți cei care au condus România, Elena Udrea este singurul bărbat, cum zic eu. Ceilalți, toți fricoși Ea a avut curajul să recunoască tot, a fost asumată”, a spus el în cadrul podcastului „Marius Tucă Show”.