Simona Halep și Toni Iuruc nu au apucat să se bucure prea mult de căsnicie. După nici măcar un an de când au devenit oficial soț și soție, cei doi vor merge pe drumuri separate.

Trebuie menționat faptul că atitudinea Simonei Halep s-a schimbat în ultima perioadă. Dacă la începutul relației, aceasta avea doar cuvinte frumoase de spus la adresa soțului ei, de ceva vreme, aceasta nu a mai vorbit deloc nici despre viața sa personală și nici despre Toni Iuruc.

Simona Halep și-a schimbat atitudinea față de Toni Iuruc

Într-un interviu acordat la un moment dat, Halep susținea că Toni Iuruc o susține în cariera ei și de asemenea, este o femeie împlinită pe plan personal. Totodată, sportiva mai declara atunci și că și-ar dori să aibă o familie numeroasă alături de partenerul ei de viață.

„Soțul meu mă susține în cariera de tenis. Sunt fericită în viața personală, de când l-am întâlnit pe Toni. Ne potrivim perfect. Se potrivește personalității mele, e puțin mai în vârstă și îmi înțelege toate toanele. În general, jucătorii de tenis au toane.

E ușor la academie. Toni vine aici în weekend-uri, are la rândul lui muncă de făcut acasă, iar timpul petrecut împreună e perfect și mă ajută să continui cu tenisul. Mi-ar plăcea mult să am copii, dar ei mai pot aștepta puțin, pentru că am această plăcere (n.r. – tenisul) la care nu vreau să renunț.”, spunea Simona Halep, pentru Tennis Majors.

Cum s-au cunoscut Simona Halep şi Toni Iuruc

Se pare însă că lucrurile s-au mai schimbat între timp, iar distanța a fost cea care i-a îndepărtat pe cei doi. Un lucru important de menționat este însă modul în care Simona Halep și-a cunoscut soțul.

Simona Halep și Toni Iuruc s-au cunoscut în clubul Fratelli, iar la acel moment, surse din anturajul cuplului spuneau că ar fi fost vorba despre dragoste la prima vedere.

Cei doi au fost văzuți împreună prima oară în 2019, atunci când Simona Halep a câștigat turneul de la Wimbledon, iar de atunci cei doi și-au făcut apariția din ce în ce mai des împreună.

De asemenea, Toni Iuruc a însoțit-o pe Simona Halep la aproape toate turneele de tenis, iar mai târziu, acesta a cerut-o și în căsătorie. Cei doi și-au unit destinele în toamna anului trecut, iar evenimentul a fost unul extrem de emoționant și nimeni nu avea să prevestească ce va urma.

Despre Toni Iuruc știm că este om de afaceri din Constanța, în vârstă de 43 de ani, care are o avere estimată la câteva milioane de euro. Acesta provine dintr-o familie extrem de bogată și derulează nenumărate afaceri de ani buni.