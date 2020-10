Radu Banciu are o emisiune de senzație pe B1Tv. Ne-a încântat, de-a lungul anilor, cu comentarii fabuloase din Turul Franței, iar acum mai realizează o emisiune cu și despre fotbal pe Look TV. Totuși, Radu Banciu și-a început cariera în presa sportivă, acolo unde a ajuns în 1997 la ProSport.

Adevărul despre Radu Banciu

Puțină lume știe însă cum a intrat Radu Banciu în presă. Cel mai bun jurnalist de sport din România s-a decis să facă ezvăluiri complete. Interviul i l-a luat Cătălin Tolontan, iar povestea este fabuloasă.

„Rapid FC Arges e meciul pe care l-am acoperit în 97, când am intrat in redactia ProSport prima dată. M-a trimis Tolontan să fac o cronică. În sezonul 1997-1998 cand antrenor la Rapid era Mircea Lucescu. Am fost singurul din stadion care am ținut cu Argeșul. 2-0 a bătut Argeșul. M-am bucurat ca un opil. Praf l-am facut pe Lucescu. Apoi, trebuia să scriu cronica, să vadăa Tolontan dacă știu să scriu.

El îmi pusese toate intrebările la care am răspuns cu nu. Ați mai lucrat vreodată în presă? Nu. Ați publicat vreodată ceva? Nu. Știți să lucrați pe computer? Nu. Aveți pe cineva în domeniu? Nu. Răspunsurile sunt mulțumitoare, dar știți să scrieți? Aș răspunde cu da.

L am făcut praf pe Lucescu. Textul nu era însă publicabil. În 20 de rânduri mi-a spus să scriu. Era probabil cea mai bună cronică din istorie. Nu i-a venit să creadă că eu am scris-o.

Mi s a parut decent. Nu am făcut ca Eric Cantona când a dat teste la Leeds. Am auzit că ești baiat bun. Dă teste o săptămână cu preparatorul fizic, l-a anuntat ăla pe Cantona. Iar Cantona i-a răspuns incredibil. Inainte să-ți dau un cap în gură, să știi cine sunt. I-a dat un cap in gura și i-a zis ca e cel mai mare fotbalist. Așa a ajuns cel mai mare.

Mi s-a parut corect și m-a trimis la Dinamo-Rapid. Erau două echipe pe care le detestam. M-am descurcat si asta a fost. Am predat a doua cronica si am intrat la Prosport. Mi-a spus. Cel putin un an nu ai unde sa stai. Redactia e completă, nu te asteptam pe tine. Nu ai nici scaun, nici computer. Am o solutie. Cand se duce cineva la WC sau fumat stai pe scaun. Nu te asezi pe masă decât dacă rămâi peste program. Primele zile, dormeam pe mese. Dimineata, când veneau corifeii eram deja acolo. Puneam foile cu agențiile de presa pe mese”, a dezvăluit Radu Banciu.