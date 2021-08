Fostul presedinte al SUA Donald Trump a vorbit despre schema de imbogatire pe seama vaccinurilor anti-Covid. El a aratat că, atunci cand au aparut prima data, acestea erau valabile pe viata.

„Am putut vedea indiciile de avertizare, am putut vedea semnele dolarului in ochii tipului care conduce Pfizer… Mi se pare o operatiune prin care Pfizer face bani. Ganditi-va la banii implicati! O doza suplimentara… Adica sa incasezi inca 10 miliarde de dolari”, a decretat fostul președinte al SUA, citat de luju.ro.

El a făcut referire, în concext, la cea de-a treia doza a vaccinului impotriva COVID-19, aflat insa in acest moment in faza experimentala, asa cum insusi producatorii au recunoscut.

Donald Trump a avertizat ca dozele suplimentare nu reprezinta nimic altceva decat o schema de imbogatire a marilor corporatii farmaceutice (si a dat ca exemplu Pfizer). Intr-o interventie telefonica la postul de televiziune Fox Business miercuri, 18 august 2021, fostul lider american a precizat ca nu este impotriva vaccinului in sine, ci a imbogatirii pe seama popoarelor carora li se baga pe gat doze suplimentare de vaccinuri.

Trump: Am putut vedea semnele dolarului in ochii tipului care conduce Pfizer

„Sunt foarte mandru de vaccin. L-am facut, probabil l-ati facut si dumneavoastra. Dar sunt foarte mandru de el. Salveaza milioane de vieti in intreaga lume. Cred ca s-ar putea repeta situatia cu gripa spaniola, cand au fost ucisi pana la 100 de milioane de oameni. (…) Am cumparat vaccinuri in valoare de miliarde si miliarde de dolari si de aceea il facem de mult timp. Fara el am avea cu adevarat o mare problema. Si cred ca oamenii trebuie sa aiba libertatile lor si asa mai departe, dar mi-ar placea sa-i vad facand vaccinul”, a arătat Trump.

„Cand vaccinurile au aparut pentru prima data, erau valabile pentru toata viata. Apoi au fost bune timp de un an sau doi. Si am putut vedea indiciile de avertizare, am putut vedea semnele dolarului in ochii tipului care conduce Pfizer (n.r. Albert Bourla). Stii, tipul care a anuntat a doua zi dupa alegeri ca a primit vaccinul. Asta mi se pare o operatiune prin care Pfizer face bani. Ganditi-va la banii implicati! O doza suplimentara… Ce afacere buna! Daca esti un om de afaceri 100%, ai spune: ‘Stii ce? Hai sa le mai dam o doza!’ Adica sa incasezi inca 10 miliarde de dolari – totul este o nebunie”, a spus Trump.