Unii români au doar pensie, în timp ce alții au și pensie specială, și salariu

În prezent, există oameni în România care primesc pensie specială, deși sunt încă pe piața muncii. Aceste persoane consideră că legea actuală le dă dreptul să cumuleze salariile cu pensiile. De exemplu, Florin Sergiu Dobrescu, fost angajat al Inspectoratului de Poliție din Județul Brăila, care acum este secretat de stat în cadrul Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, cumulat, câștigă anual circa 221.000 de lei.

„Las la latitudinea Parlamentului să stabilească, mă supun, sunt cetățean, mă supun legilor. Știu problema socială, am și eu părinți care sunt pensionari, dar eu personal nu fac altceva decât să respect legile. (…) De salariu și pensie specială se bucură și directorul Cancelariei Prefecturii de la Mehedinți. În total, 12.700 de lei lunar”, a spus persoana respectivă în cadrul unui interviu acordat pentru Digi24.

Vintilă Ion este directorul Cancelariei Prefecturii Mehedinți din ianuarie 2022. Pe lângă salariu, el primește și o pensie din partea Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Când a fost întrebat despre veniturile sale, acesta a refuzat să răspundă.

„Eu… cum să vă spun… cuantumul e al meu, e confidențial și nu sunt obligat să-l fac public și se poate lua din declarația de avere”, a declarat Vintilă Ion.

De altfel, Sorin-Gabriel Vlad, un director din cadrul Ministerului Economiei, fost angajat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) are o pensie lunară de aproape 8.400 de lei, însă el nu consideră că veniturile sale se încadrează la pensii speciale.

„Nu am pensie specială, am pensie de serviciu. Eu am fost încadrat în urma unui concurs pe care l-am promovat. Am participat la concurs, totul absolut legal”, a explicat persoana respectivă, potrivit sursei citate anterior.

Proiectul de lege privind pensiile speciale va duce la scăderi de până la 81% în cazul pensiilor de serviciu

Cu o zi în urmă, în plenul Senatului României, secretarul de stat al Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Cristian Vasilcoiu, a anunțat că a făcut, împreună cu colegii săi de la Casa Națională de Pensii Publice, mai multe rulări în datele din sistemul de pensii. Potrivit spuselor sale, proiectul de lege privind pensiile speciale va duce la scăderi de până la 81% în cazul pensiilor de serviciu.

Acesta a prezentat şi amendamentele aduse proiectului de lege, astfel că pensiile de serviciu nu se mai indexează cu valoarea salariilor în plată, ci cu inflaţia, ceea ce înseamnă că pensiile mai mari decât salariul mediu, pentru partea de necontributivitate, vor fi impozitate cu 15% şi nu se mai pot cumula mai multe pensii de serviciu.

„De principiu, proiectul prevede că nicio pensie de serviciu nu va mai putea depăşi venitul din activitate, că pensiile de serviciu nu se mai indexează cu valoarea salariilor în plată ci cu inflaţia, că pensiile mai mari decât salariul mediu, pentru partea de necontributivitate vor fi impozitate cu 15%, că nu se mai pot cumula mai multe pensii de serviciu şi vreau să vă spun că am făcut ieri, împreună cu colegii de la Casa de Pensii, mai multe rulări în datele din sistem şi acest proiect duce la scăderi de până la 81% ale pensiilor de serviciu”, a declarat, miercuri, Cristian Vasilcoiu.