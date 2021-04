Adevărul despre Mirela Vaida! A dat cărțile pe față: M-am trezit că nu am pile. Îmi era imposibil să reușesc

Mirela Vaida a fost invitată recent în emisiunea online a lui Pepe, unde a făcut dezvăluiri despre începuturile carierei sale. Conform celor spuse de către îndrăgita prezentatoare, a absolvit Facultatea de Drept, însă nu a profesat. Clipul integral poate fi vizualizat la finalul articolului.

„Eu am terminat Facultatea de Drept, când am venit din Iaşi în Bucureşti nici nu mă gândeam că o să fac muzică, televiziune, teatru. M-am trezit după licenţa că nu am relaţii, că nu am pile, aşadar îmi era imposibil să reuşesc. M-am angajat la televiziune şi mi-am dat seama că îmi place să vorbesc. Eu mai participasem la concursuri de muzică, gen Bravo, bravissimo de la TVR, cu Dan Bittman. Am fost la Mamaia, în 97. Am mai fost la Ploaia de stele, în 2001, am fost în finală cu Madonna. Inima m-a chemat spre muzică mereu”, a povestit Mirela Vaida.

Era solicitată la multe nunți și evenimente private

Totodată, aceasta a spus că era solicitată la multe nunți și evenimente private, mulțumită vocii sale. Astfel, cânta de la zece seara până la cinci dimineața alături de formație mai multe genuri de muzică.

„Eu am cântat foarte mulți ani la nunți. Am început cântând la nunți. Am și folclor, am și evergreen-uri, am și melodii românești, am și lăutărești. Vreo șapte ani am cântat la nunți, după care au venit copiii, unul după altul și n-am mai putut să țin pasul cu repetițiile și cu nopțile pierdute. Dar la nunți există și un dezavantaj. Cântam toată noaptea, eram singura solistă și duceam greul de la 10 seara și până dimineața la 5. Și veneam ruptă și vocal”, a completat Mirela Vaida.