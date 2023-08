După ce președintele României, Klaus Iohannis, a intrat oficial în vacanța de vară, Administrația Prezidențială a cheltuit o sumă de trei ori mai mare decât cea alocată pentru biletele de avion pentru întreaga lună iulie 2023, când agenda lui conținea câteva activități, și anume:

Conform sistemului electronic al achizițiilor publice, Administrația Prezidențială a cheltuit mulți bani de la bugetul statului pentru achiziția unor bilete de avion pentru curse interne și externe.

Potrivit Jurnalul, suma plătită de Administrația Prezidențială pe zboruri interne și externe s-a dublat de an la an, de la 325.000 lei cu TVA în 2021, la peste 700.000 lei cu TVA în 2022, ajungând la peste 1.400.000 lei cu TVA în primele șapte luni ale lui 2023. Din ianuarie 2021 până în august 2023, Administrația Prezidențială a cheltuit din bugetul statului de 3 milioane lei, până la sfârșitul anului viitor având la dispoziție doar 558.000 lei cu TVA.

Palatul Cotroceni a cumpărat în două săptămâni bilete de avion cât pentru trei luni. Din 20 iulie și până în 3 august 2023, Administrația Prezidențială a cheltuit peste 142.000 de lei pe bilete de avion. Potrivit SEAP, suma cheltuită de Administrația Prezidențială după ce președintele a intrat în vacanță este de trei ori mai mare decât cea alocată pentru biletele de avion pentru întreaga lună iulie, când agenda liderului de la Cotroceni conținea câteva activități.

Vă amintim că, în martie 2023, Victor Ponta l-a criticat dur pe Klaus Iohannis, după ce a aflat că a efectuat o vizită oficială în Japonia cu un avion de lux închiriat din Luxemburg. Victor Ponta a reamintit atunci că el, pe vremea când era demnitar, a zburat numai cu TAROM, adică „am luat banii de la statul român, i-am dat la statul român”. Din punctul lui de vedere, Klaus Iohannis își bate joc de cetățenii români.

„Am zburat de multe ori când am fost demnitar, dar am zburat cu avion de la TAROM care este compania statului român. Am luat banii de la statul român, i-am dat la statul român. Am făcut un raport, a fost o comisie care a făcut un raport în 2014 care a spus > Domnul Băsescu șmecher ca întotdeauna, a fost de acord și a spus. >

A apărut domnul Iohannis care a spus ”Domnule, eu nu zbor cu avionul cu care zboară și primul ministru și președintele Camerei și al Senatului. Eu vreau avion din ăla ca Lady Gaga, că domnule să o duc pe soție că nu m-am dus degeaba la București, m-am dus și am venit cu avionul după ea.”

Dacă aș fi fost votant al domnului Iohannis, m-aș da cu capul de televizor când văd cum râde de mine”, a zis el în cadrul unui interviu acordat pentru România TV.