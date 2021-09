Simona Halep a fost extrem de fericit în ziua nunții ei, potrivit imaginilor pe care le-a postat pe rețelele de socializare, atât de la petrecere cât și cele din timpul dansului mirilor.

Pe lista invitaților de la nuntă se număra și Ion Țiriac, care însă nu s-a prezentat, cei doi fiind destul de apropiați. În acest context, prietenul omului de afaceri, Ilie Năstase a venit cu o serie de precizări.

Ilie Năstase susține că Ion Țiriac nu a putut ajunge la nuntă pentru că este plecat într-o vacanță la vânătoare în afara țării. Potrivit acestuia, omul de afaceri ar fi undeva în Africa de mai bine de o lună de zile.

„Dânsul e plecat în vacanță, la vânătoare. Nu este în România. Nu știu unde este, într-o țară africană. A plecat o lună sau două, așa am înțeles”, a dezvăluit Ilie Năstase, pentru Fanatik.

Amintim faptul că Ilie Năstase a mers la cununia Simonei Halep alături de soția sa, Ioana. Cu această ocazie, fostul sportiv i-a urat multă sănătate sportivei, percizând că mai are mult timp de jucat tenis de acum înainte.

„Să fie sănătoasă! Mai are mult timp de jucat tenis. Să se concentreze pe tenis că mai are mult timp de jucat! Mă uit la Serena și are 40 de ani, iar Simona face 30 de ani, deci are mult de jucat”, a spus acesta.

Ce meniu a avut Simona Halep la nuntă

Nunta Simonei Halep a fost una extravagantă, iar meniul a fost și el unul destul de variat. Potrivit digisport.ro, invitații de la nunta sportivei au avut de ales dintre următoarele feluri de mâncare:

„Corner tradiţional românesc”

mix de platouri tradiţional româneşti (mezeluri de Covasna şi brânzeturi)

plăcinte Machedoneşti servite cu lapte bătut

salată de vinete servită cu ardei copţi

zacuscă de legume

piperchi din ardei graşi cu roşii şi brânză de oaie

piure de năut cu muguri de pin şi pătrunjel servit cu lipie

platou de crudităţi

Aperitiv

scoici Saint Jaques şi trei tipuri de tartar.

piept de raţă cu Chutney de mango

terină de foie gras cu trufe tartar de vită cu chips de cartofi dulci

tartar de ton cu biscuiţi de miso

scoici Saint Jaques cu sos de unt şi citrice

tartar de langustine cu îngheţată de avocado şi vanilie

Peşte

peşte alb Corvina şi caracatiţă servite pe un pat de ridiche

piure de broccoli şi vinegretă de mango

Sarmale

în foi de viţă

în foi de varză

Carne

muşchi de vită maturat de origine Argentina cu sare roz de Himalaya şi piept de porumbel

langustină servită cu sparanghel, sos brun şi dulceaţă de cireşe cu zmeură

Open bar