Anamaria Prodan este femeia de afaceri care a intrat în Top Capital 2021. Recent, aceasta a dezvăluit cum a reușit să-și câștige averea care a făcut-o celebră și invidiată. De asemenea, acesta a spus că a reușit să acumuleze o avere între 40 și 60 de milioane de euro.

„Am afaceri în mai multe domenii. Dacă aș renunța la meseria mea, aș trăi bine pentru încă 20 de vieți”, sunt cuvintele Anamariei Prodan.

Anamaria Prodan, nr 141 în Top Capital 2021

În prezent, Anamaria Prodan ocupă locul 141 în clasamentul Top Capital. Aceasta a explicat că investițiile în diverse domenii de afaceri au poziționat-o așa sus. Femeia obține sume impresionante din imobiliare, sport, modă, televiziune și cryptomonede.

„Am afaceri mai multe domenii, am în imobiliare, în domeniul sportiv, în modă, în televiziune și am investit și în cryptomonede. Dacă acum aş renunţa la meseria mea, aş trăi bine mersi pentru încă 20 de vieţi. Eu, fără banii lui Reghecampf şi fără banii de la mama, singură, aş putea trăi din 10 milioane de euro. Am evoluat”, a spus aceasta.

Laurențiu Reghecampf, acuzat de furt de Anamaria Prodan

Recent, femeia de afaceri l-a acuzat pe Laurențiu Reghecampf că i-ar fi golit anumite conturi bancare și ar fi mutat toți banii în contul privat al amantei sale. Însă aceasta a spus că intenționează să-și recupereze banii pierduți pe cale legală pentru a crește financiar.

„141? Ahhh. Sunt locul 141 după ce mi-a fost sustrasă o mare parte din avere. Dar o să recuperez și o să fiu în top 50. Îmi recapăt eu averea și ajung în Top 50”, a spus aceasta.

Anamaria Prodan, despre banii din fotbal

Anamaria Prodan a mărturisit că o parte semnificativă a averii sale este moștenită de la mama sa, cântăreața de muzică populară Ionela Prodan. De asemenea, aceasta a informat oamenii curioși că fotbalul nu este principalul domeniu din care câștigă bani.

„Toată lumea știe că fac bani din fotbal, dar fotbalul este o chestie de hobby, e un hobby foarte mare la mine. Dar eu nu stau în banii din fotbal. Am imobiliare, am crypto. Imobiliarele reprezintă cam 50% din averea mea. Cam 30% din avere este investită și provine din fotbal, din ceea ce am făcut eu în fotbal. Restul, de 20 de procente, reprezintă bani din domenii precum televiziunea, unde am investit o sumă considerabilă , dar și cryptomodedele”, a explicat Anamaria Prodan.