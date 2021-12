Este scandalul momentului. Anamaria Prodan a lansat un atac extrem de dur la adresa lui Gigi Becali. Se știe deja că între patronul FCSB și celebra impresară au fost, de-a lungul timpului, mai multe conflicte. „Se laudă că mă bagă în pușcărie, cu ajutorul lui Reghe, care e prost”, a spus Prodan.

Impresara pare să nu se lase foarte afectată de divorțul de Laurențiu Reghecampf. Ea a început un nou proiect TV, la Realitatea Sportivă. Anamaria Prodan a făcut acuzații la adresa patronului FCSB, Gigi Becali, cu care a avut mai multe conflicte.

„Este jenant că acești credincioși care se bat cu pumnul în piept că mă distrug, că mă bagă, cu ajutorul lui Reghe, care e prost, în pușcărie, care râd de Reghe peste tot! Au ajuns să facă frumos pe lângă el doar ca să-i omoare și ultimul gram de demnitate. Ceea ce nu au înțeles ei este gândul că din dorința de a mă dărâma pe mine au făcut o victimă colaterală: Reghe. Vorbeam azi cu el, mă gândeam și îi mulțumeam lui Dumnezeu că m-a făcut atât de puternică încât nimeni să nu mă dărâme. L-au dărâmat și călcat pe cap pe soțul meu făcându-l de ras fără drept de apel”, a spus Anamaria Prodan pentru Realitatea Sportivă.

Scandal cu familia Becali

Trebuie spus că ea a intrat în polemici cu familia Becali. Aceasta a fost amenințată de Victor Becali, după ce i-a transmis că o să-l pună ,,în genunchi”. În urma declarațiilor impresarei de fotbal, Victor Becali a reacționat agresiv când a auzit că familia sa a fost atacată.

„Dacă mai vorbește de familia mea, nu mai răspund pentru faptele mele.” Omul de afaceri i-a răspuns Anamariei Prodan în cadrul unei emisiuni difuzate în direct la un post de radio.

„Bătrâni suntem, obosit sunt uneori seara, pușcărie am făcut amândoi, nu pot să neg că asta e realitatea. Am fost la pușcărie! Dar dacă mai vorbește de familia mea, nu mai răspund pentru faptele mele. Cum ar fi dacă eu aş vorbi de familia dumneavoastră, a fiecărui jurnalist care mă critică sau nu scrie ce îmi place mie? Chiar dacă ne contrăm la anumite subiecte, există respect. Doamna respectivă să nu se mai refere la familia mea, îi transmit public! Am văzut că stă la masă cu tot felul de tipi musculoşi în nişte poze, nu mă impresionează. De la o anumită vârstă, nu mă impresionează astfel de lucruri. În plus, nu ne poate pune ea pe noi în genunchi… M-aţi văzut vreodată pe mine sau pe fratele meu în genunchi? Eu nu-mi aduc aminte”, a declarat Victor Becali la Radio Sport Total FM.