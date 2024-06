Ion Țiriac este din nou cel mai bogat român. Ce a declarat miliardarul despre averea sa

Ion Țiriac a revenit în fruntea clasamentului Forbes al celor mai bogați români, după ce Daniel Dines, ocupantul precedent al primei poziții, a întâmpinat dificultăți semnificative. Averea lui Dines s-a redus drastic în primele 6 luni ale anului. De la o evaluare inițială de 2,7 miliarde de dolari la începutul lui 2024, aceasta a scăzut acum la 1,4 miliarde de dolari. Acțiunile companiei pe care Dines a fondat-o, UiPath, au înregistrat o scădere de 30% la finalul lunii mai, ceea ce l-a determinat pe antreprenorul român să revină în funcția de CEO.

Noul lider al clasamentului miliardarilor, Ion Țiriac, a decis să se retragă din diviziile sale de leasing financiar care îi purtau numele, precum și din organizarea turneului de tenis de la Madrid și a unei competiții de golf din Spania.

Potrivit as.ro, omul de afaceri a vândut mai multe terenuri, companii și părți din acțiuni la diverse firme, încasând în total aproximativ 1,2 miliarde de euro. Aceste tranzacții l-au propulsat în vârful listei celor mai bogați români, iar averea sa s-a aproape dublat în ultimii patru ani, ajungând în prezent la 2,1 miliarde de dolari conform Forbes. Locul doi în clasament este ocupat de Dragoș Pavăl, cu o avere estimată la 2 miliarde de dolari.

Are 3 copii legitimi, dar împarte averea în 33

În ultima perioadă, Ion Țiriac a discutat despre moștenirea sa și despre modul în care va fi împărțită conform testamentului său. La vârsta de 85 de ani, miliardarul a dezvăluit că și-a reglat toate detaliile: „Mereu mi-au plăcut femeile, nu pot să explic acum de ce. Am 3 copii legitimi, dar în total am 33. Nu poartă numele meu, dar după moartea mea, averea va fi împărțită în 33 de părți egale. Toți vor primi aceeași sumă,” a declarat Ion Țiriac jurnaliștilor italieni de la rosario3.com.

Ion Țiriac are 3 copii legitimi: Ion Ion Țiriac, Karim Mihai Țiriac și Ioana Natalia Țiriac. Miliardarul le-a spus jurnaliștilor italieni că, deși are doar 3 copii legitimi, consideră că are în total 33 de copii și că va împărți averea în 33 de părți egale.

În trecut, Ion Țiriac a mai afirmat că probabil va fi cel mai bogat om din cimitir.